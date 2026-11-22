"Przypadki łamania dyscypliny pracy" (Głos z przeszłości, odc. 236)

- Przy ul. Mickiewicza nr 60 w Elblągu czynny jest od dłuższego czasu bar mleczny, licznie odwiedzany przez ludzi pracy. O czystość jednak w barze nikt nie dba - pisała prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

Niedziela na portElu to jak zawsze Głos z przeszłości. Zapraszamy na podróż w czasie.

Na elbląskich stadionach sportowych

„Ostatnio odbyło się w Elblągu kilka imprez sportowych, w których elbląscy sportowcy spotkali się z reprezentacjami innych miast Wybrzeża. Zespoły elbląskie uzyskały następujące wyniki.

Piłka nożna: Spotkanie w piłce nożnej o mistrzostwo klasy B rozegrane między Kolejarzem z Tczewa a zespołem CWKS Elbląg zakończyło się po wyrównanej grze zwycięstwem Kolejarza w stosunku 1:0. Widzów było ok. tysiąca.

Tenis stołowy: Towarzyskie spotkanie w tenisie stołowym między miejscową Stalą a Spójnią z Kościerzyny zakończyło się zwycięstwem Stali 7:2. Punkty dla zwycięzców zdobyli: Budkiewicz 3, Ambramowicz i Celer po 2.

Trójmecz tenisa stołowego z udziałem Kolejarza z Malborka oraz Ogniwa i Stali z Elbląga zakończył się zwycięstwem ZKS Stal, która pokonała Ogniwo i Kolejarza w stosunku 5:4. Drugie miejsce zajęło Ogniwo zwyciężając Kolejarza wynikiem 6:3”.

Walka z bumelanctwem w Odzieżówce

„W Elbląskich Zakładach Przemysłu Odzieżowego wciąż jeszcze częste są przypadki łamania dyscypliny pracy. Ostatnio za bumelanctwo ukarano potrąceniem zarobku dziennego (7 pracownic – red.) (...)”.

W barze mlecznym obowiązuje czystość

„Przy ul. Mickiewicza nr 60 w Elblągu czynny jest od dłuższego czasu bar mleczny, licznie odwiedzany przez ludzi pracy. O czystość jednak w barze nikt nie dba, podłogi są myte bardzo rzadko, ściany wymagają pobielenia, po kątach jest pajęczyna. Stanem sanitarnym baru powinny zainteresować się władzę miejskie i zmusić Centralę Spółdzielni Mleczarsko-Jajcarskich oddział w Elblągu do zwiększenia troski o czystość we wszystkich swych placówkach handlowych”.

Ogłoszenia drobne

„Zgubiono kartę tożsamości, legitymację Zw. Zaw., Budownictwa na nazwisko J. Barbara.

Zgubiono dowód osobisty, poświadczenie obywatelstwa i legitymację ZMP na nazwisko K. Władysław.

Zgubiono odcinek zameldowania na nazwisko K. Maria”.

Źródło: Głos Wybrzeża nr 303, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.