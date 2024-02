"Przystąpili do zbierania rzepaku" (Głos z przeszłości, odc. 129)

- Związek Bojowników o Wolność i Demokrację organizuje wraz ze Związkiem Inwalidów w ramach akcji łączności miasta ze wsią zjazd członków obu organizacji w Zalesiu – pisała prasa w 1950 r.

Kolejny Głos z przeszłości na niedzielny poranek. O czym informowała prasa w 1950 roku? Sprawdźmy raz jeszcze.

Robotnicy PPB nr 8 w Elblągu przyspieszają terminy wykańczania budów

"Załogi PPB Oddział nr 8 w Elblągu podejmują dalsze zobowiązania na cześć VI rocznicy PKWN.

Robotnicy zatrudnieni przy budowie bursy Zakładów Mechanicznych im. K. Świerczewskiego postanowili oddać budynek do użytku na 7 dni przed terminem, zaoszczędzając w ten sposób 510 000 zł. Na budowie tej pracuje m. in. inicjator współzawodnictwa pracy w Elbląskim PPB. tow. Kazimierz Lewandowski oraz racjonalizator tow. Tadeusz Pipczyński, którzy już nieraz udowodnili, że zobowiązania swe wykonują z nadwyżką. Drugą budową, która zostanie wcześniej zostana do użytku, są odbiory majątku PGR Nowakowo 1. Murarze tu zatrudnieni pracują systemem trójkowym, stosując różne ulepszenia w pracy, jak ramki do przenoszenia cegieł, szufelki do wapna, ulepszone rusztowania i inne pomysły racjonalizatorskie.

Załoga wykonująca budowę domu mieszkalnego w Ruciance dla pracowników przemysłu torfowego odznacza się rozmachem w pracy. Zobowiązała się ona zaoszczędzić 210 tys. zł.

Łączna suma oszczędności, jaką załoga PPB nr 8 Nr zamierza uzyskać przez przedterminowe wykończenie budowy różnych obiektów wyniesie 816 tys. zł".

Powiat elbląski i tczewski rozpoczęły zbiór rzepaku

"Chłopi pow. tczewskiego przystąpili do zbierania rzepaku. W powiatach elbląskim i malborskim rozpoczyna się także zbiór jęczmienia ozimego".

Wspólny zjazd organizacji kombatanckich

"Związek Bojowników o Wolność i Demokrację organizuje wraz ze Związkiem Inwalidów w ramach akcji łączności miasta ze wsią zjazd członków obu organizacji w Zalesiu. Zjazd odbędzie się dnia 9 bm. Udział w nim wzięły m. in. zespoły świetlicowe kilku elbląskich zakładów pracy. Wyjazd do Zalesia nastąpi samochodami sprzed siedziby związku przy ul. Gdyńskich Kosynierów w Elblągu".

Wolne posady

"Samodzielną, poważną gospodynię z umiejętnością gotowania poszukuje od zaraz samotny starszy. Wynagrodzenie dobre. Wiadomość Elbląg, Trybunalska (...), między godz. 15-17, tel. (...)".

Zgubiono

"Zgubiono dnia 25 VI dowód osobisty, legitymację związkową na nazwisko P. Franciszek, Elbląg, Freta (...)".

Dyżury aptek

"Apteka Mariańska, ul. Królewiecka od 19-9".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 183, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.