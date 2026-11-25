Szkolne kino na taśmie 16 mm. Pamiętacie Filmos?

Wiązanie zbrojenia, „Jak Kozacy w piłkę grali” i edukacja seksualna w czasach PRL-u. Znalezisko w przeznaczonej do rozbiórki SP nr 9 przypomniało mieszkańcom o instytucji, bez której trudno było wyobrazić sobie dawną szkołę.

Kilka dni temu informowaliśmy o znalezieniu prawie ośmiu ton puszek z filmami Filmosu w Szkole Podstawowej nr 9 w Elblągu. Przed rozbiórką budynku placówka czyści magazyny – w jednym z nich natrafiono na puszki z taśmami. To odkrycie stało się pretekstem do sentymentalnej podróży w przeszłość.

Filmos (Centrala Rozpowszechniania Filmów Oświatowych) powstał w latach 50. ubiegłego wieku. Była to swoista biblioteka, w której zamiast książek szkoły, świetlice i kluby wypożyczały filmy na taśmie 16 mm. Podstawowym zadaniem instytucji było dostarczanie placówkom materiałów, które miały uatrakcyjniać lekcje jako nowoczesna wówczas pomoc dydaktyczna.

- Elbląski Filmos zapamiętałem jako ponury, zatęchły pleśnią lokal pełen ciężkich puszek z taśmą. W zbiorze można się było rozeznać dzięki skrzyneczkom z fiszkami. Na każdej był tytuł i parę zdań o filmie. Kiedy więc w szkole udało nam się namówić nauczyciela na seans i trzeba było kogoś wysłać po taśmę, zgłaszałem się pierwszy. Sam mogłem wybrać film dla całej klasy. A co najważniejsze, miałem na to zwolnienie z jednej, czasem nawet dwóch lekcji – wspomina w swoich mediach społecznościowych Marcin Borchardt, Elblążanin, reżyser i scenarzysta filmów dokumentalnych. – Na seans schodziła się do auli cała szkolna brać, ale częściej oglądaliśmy film w klasie: na geografii, biologii, przysposobieniu do życia w rodzinie czy przysposobieniu obronnym. Z przysposobienia do życia w rodzinie pamiętam film o chorobach wenerycznych, po którym długo dochodziliśmy do siebie. Skutki wybuchu jądrowego znieśliśmy znacznie lepiej.

- Pamiętam filmy na lekcje historii, przedstawiające eksponaty muzealne oraz pogadanki profesorów o określonych wydarzeniach z dziejów Polski – wspomina Marek Nowosad, dziś nauczyciel w II Liceum Ogólnokształcącym, który z zasobami Filmosu zetknął się zarówno jako uczeń, jak i nauczyciel. – Bardzo dużo było biologii i fizyki, gdzie przedstawiano rozmaite eksperymenty. Film dotyczący edukacji seksualnej o problemach dojrzewania pokazywał, jakie zmiany mają miejsce w tym okresie, przekonywał, że nie należy się ich bać i że trzeba dbać o higienę.

puszki z elbląskiego oddziału Filmosu (ze zbiorów Juliusza Marka w Elbląskim Archiwum Społecznym)

- Jako uczeń Szkoły Muzycznej, a potem Technikum Budowlanego wielokrotnie chodziłem do Filmosu wypożyczać filmy – opowiada Juliusz Marek, dziś prezes Stowarzyszenia Telewizji Lokalnych i pasjonat lokalnej historii. – Pamiętam, że produkcje o wyspach Galapagos zajmowały dwie, albo nawet trzy wielkie szpule. Bardzo dużo materiałów dotyczyło kwestii zawodowych, np. pamiętam film o wiązaniu zbrojenia. Pokazywały one rozmaite technologie, dzięki którym w praktyce mogliśmy zobaczyć, „jak coś się robi”.

- Filmy wypożyczało się zazwyczaj na tydzień – dodaje Marek Nowosad. – To były materiały przygotowane specjalnie na potrzeby szkolnych lekcji, na owe czasy bardzo nowoczesne. Pamiętam, że Filmos miał zatargi z nauczycielami, którzy po taśmy wysyłali uczniów. Pracownicy woleli wydawać je pedagogom, zapewne chodziło o odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt. Były też filmy fabularne, ale raczej z kanonu lektur: „Lalka”, teatralne spektakle „Pana Tadeusza”, „Krzyżacy” czy „Potop”. Puszczaliśmy to dzieciakom we fragmentach albo w całości, żeby chociaż w ten sposób zapoznały się z treścią, gdy nie chciało im się czytać.

metryczka filmu z elbląskiego oddziału Filmosu (ze zbiorów Juliusza Marka w Elbląskim Archiwum Społecznym)

- Pamiętam radziecki film rysunkowy „Jak Kozacy w piłkę grali”. Trzy razy to na pewno go widziałem. Były też filmy fabularne i dokumentalne pokazujące egzotyczne zakątki świata – dodaje Juliusz Marek. – Zdarzało się, że nauczyciel zachorował, a nie było jak zorganizować zastępstwa. Wówczas szedłem po film. Seans to była atrakcja dla uczniów, miła odmiana od szkolnej rutyny.

Chyba każda elbląska szkoła miała na wyposażeniu projektor Elew, na który nakładało się rolki, uważając, aby nie uszkodzić drogocennej taśmy. Za ekran robiła... szkolna mapa odwrócona tyłem. Dopiero później pojawiły się bardziej profesjonalne rozwijane ekrany.

- Obsługa takiego projektora nie była skomplikowana. Trzeba było tylko pamiętać, aby zostawić odpowiednie pętle, żeby film się nie napinał, i nałożyć taśmę tak, aby każda rolka ząbkami wbijała się w perforację – tłumaczy Juliusz Marek. – Na projektorze była narysowana instrukcja. Filmów po ukończeniu nie przewijało się do początku – to już robili pracownicy Filmosu, przy okazji sprawdzając ich stan techniczny. Mapy czasem zawieszaliśmy też na oknach, żeby zaciemnić „salę kinową”.

- Największy problem był, gdy przepaliła się lampa. To była najdroższa część w całym projektorze – dodaje Marek Nowosad. – Albo jak taśma wkręciła się w rolki. Obsługi uczyliśmy się metodą prób i błędów, a potem „na operatorów” szkoliliśmy uczniów. Pewnie jeszcze w niektórych szkołach takie ekrany i projektory można znaleźć.

projektor Elew z II Liceum Ogólnokształcącego (fot. Anna Dembińska)

Elbląski Filmos miał kilka siedzib. Pierwszą był nieistniejący już pałacyk Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, znajdujący się w okolicach dzisiejszego Pomnika Odrodzenia. Po jego rozebraniu filmy trafiły do willi na rogu ul. Piechoty i Kościuszki, a stamtąd zostały przeniesione do Szkoły Podstawowej nr 9.

- Jeszcze w podstawówce chodziłem do Filmosu, tuż obok kina Syrena. Tam pan Wiśniewski pokazywał mi jak obsługuje się projektor i jak czyścić i sklejać taśmę filmową. Przepisywałem nawet ewidencję filmów będących na stanie Filmosu. Później, jak postawili pomnik odrodzenia, piękną willę rozebrali a wypożyczalnię przenieśli na ul. Kościuszki-Piechoty. Wspomnienia pozostały – wspomina Jacek Szulecki, elbląski filmowiec i fotograf . - Można powiedzieć, ze tam zaczęła się moja przygoda z filmem.

- Podejrzewam, że Filmos trafił do SP nr 9, bo to była wówczas największa szkoła w Elblągu i najłatwiej było znaleźć tam pomieszczenie na magazyn – mówi Marek Nowosad. – Kiedy pracowałem w „dziewiątce”, korzystaliśmy z filmów stosunkowo często. Całą filmotekę mieliśmy pod nosem.

- Korzystałem z tych filmów jako wychowawca. Aby dotrzeć do magazynu, schodziło się na dół do piwnicy, prosto i potem korytarzem w lewo – wspomina Zygmunt Narbuntowicz, były nauczyciel w SP nr 9. – Panią, która opiekowała się naszą filmoteką, czasami jeszcze widuję podczas spacerów po Elblągu.

Widok na pałacyk przy pomniku Odrodzenia - pierwszą siedzibę elbląskiego oddziału Filmosu (fot. Jacek Szulecki)

Każdy film miał metryczkę, do której wpisywano wszystkie ważne informacje. Elbląskie metryczki się zachowały, dzięki czemu dziś możemy prześledzić, kto, kiedy i jakie tytuły wypożyczał.

- Większość zbiorów to produkcje Wytwórni Filmów Oświatowych (WFO) w Łodzi, która obecnie prowadzi fundację zajmującą się dokumentacją i zachowaniem tego dziedzictwa – wyjaśnia Juliusz Marek. – To, co znaleziono w szkole, to kopie eksploatacyjne. Oryginały, a czasem nawet negatywy i osobne ścieżki dźwiękowe, znajdują się w archiwum łódzkiej fundacji.

Zmierzch Filmosu nastąpił, kiedy ogromne i ciężkie szpule zostały wyparte przez kasety VHS oraz znacznie łatwiejsze w obsłudze magnetowidy. Dziś po dawnej filmotece pozostały tony puszek i wspomnienia pokoleń Elblążan. A Wy jakie filmy ze szkolnych seansów pamiętacie najlepiej? Dajcie znać w komentarzach.

Panorama z ratusza na siedzibę elbląskiego oddziału Filmosu (ze zbiorów Juliusza Marka)