W krainie wyobraźni i spokoju: warsztaty relaksacyjne dla dzieci i młodzieży

W sobotę, 25 października w Bibliotece Młodego Czytelnika Bulaj odbędą się warsztaty, podczas których Martyna Broda przeprowadzi warsztaty relaksacyjne dla dzieci i młodzieży (dwie grupy). Zapraszamy do krainy wyobraźni i spokoju – miejsca, gdzie można się zatrzymać, wziąć głęboki oddech i pozwolić, by wyobraźnia poprowadziła nas w niezwykłą podróż. Obowiązują zapisy.

Godz. 12:00 Grupa dla dzieci w wieku 7-10 lat

Na zajęciach nauczysz się, jak wielkim skarbem jest twoja wyobraźnia i jakie dzięki niej możesz tworzyć piękne fantazje i wyobrażenia. Nauczysz się też, jak wyobraźnię wykorzystać do tego, żeby umieć zrelaksować swoje ciało oraz wzmacniać swoją odwagę i radość. Będziemy oddychać, relaksować się, słuchać, wyobrażać sobie różne rzeczy, opowiadać i rysować - zapowiada Martyna Broda.

Czas trwania: ok. 60 minut

Godz. 13:30 Grupa dla dzieci od 10. roku życia

Na zajęciach odkryjesz, jak działa Twoja wyobraźnia i jak możesz z niej korzystać, by lepiej radzić sobie ze stresem, budować wiarę w siebie i odnajdywać spokój. Nauczysz się prostych technik oddechowych i relaksacyjnych, które możesz wykorzystać na co dzień – w szkole, w domu, w relacjach. Zobaczysz też, jak Twoje myśli, emocje i ciało są ze sobą połączone i jak możesz wprowadzać równowagę w trudnych chwilach. Będziemy rozmawiać, ćwiczyć oddech, robić krótkie wizualizacje, poznawać proste techniki redukcji stresu, tak aby każdy mógł znaleźć coś, co najbardziej do niego pasuje - zapowiada Martyna Broda.

Czas trwania: 75 minut

Martyna Broda – certyfikowana trenerka biznesu. Prowadzi różnego rodzaju warsztaty rozwojowe dla młodszych i starszych. Jest autorką książek „Jesteś kimś wyjątkowym. Relaksacje dla dzieci”, „Jesteś kimś wyjątkowym 2. Relaksacje dla (nieco starszych) dzieci”, „Jesteś kimś wyjątkowym 3. Relaksacje dla (nieco) młodszych dzieci”.

Więcej informacji i zapisy:

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj

ul. Zamkowa 1

tel. (55) 625 60 23

Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Światy wewnętrzne – półka z książkami self-help” z programu Partnerstwo dla Książki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.