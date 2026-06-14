Kiedy „Szesnasta” była jeszcze w Elblągu (w obiektywie Henryka Myślińskiego)

Od 1949 r. do 2017 r. siedzibą dowództwa 16. Dywizji Wojska Polskiego był Elbląg. Prezentujemy fotoreportaż Henryka Myślińskiego, elbląskiego fotoreportera z uroczystości z okazji 89. rocznicy powstania dywizji.

„- W tym roku obchodzimy 89. rocznicę istnienia naszej dywizji – mówi gen. dyw. Wiesław Michnowicz, dowódca 16 PDZ. – To najważniejsze święto w całym rocznym kalendarzu. Chcemy, by wraz z nami, żołnierzami, świętowali także mieszkańcy miasta. Z Elblągiem jesteśmy bowiem związani zawodowo, ale i rodzinnie, emocjonalnie. Niech to będzie nasz wspólny dzień” - tak zapowiadaliśmy uroczystości z okazji 89 urodzin 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w 2008 r.

„- To dla kadry, żołnierzy i pracowników wojska naszego Związku Taktycznego najbardziej podniosła uroczystość w ciągu roku związana z dziedziczeniem tradycji, historią szlaku bojowego naszych poprzedników, ale i współczesną służbą, w tym w misjach stabilizacyjnych i pokojowych w Afganistanie, Iraku, Kosowie, Syrii, Libanie czy Czadzie, gdzie od kilku lat wykonują zadania w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych nasi żołnierze” – zapowiadał uroczystości w 2008, wówczas mjr Zbigniew Tuszyński, rzecznik prasowy 16 PDZ.

Historię „Szesnastki” liczymy od 1919 r., od Dywizji Strzelców Pomorskich. W maju1949 r. dowództwo ówczesnej 16 Kaszubskiej Dywizji Piechoty zostało przeniesione do Elbląga.; dywizję przekształcono też w związek pancerny. W 1990 r. wprowadzone zostały dalsze zmiany organizacyjne: dywizja przestała być związkiem pancernym przechodząc w struktury dywizji zmechanizowanej. Dwa lata później jej patronem został król Kazimierz Jagiellończyk.

Elbląski fotoreporter Henryk Myśliński na zdjęciach uwiecznił obchody 89. rocznicę utworzenia 16 Dywizji. Uroczystości oficjalne odbyły się na placu im. patrona jednostki – Kazimierza Jagiellończyka. Na fotografiach widzimy także defiladę pododdziałów, która przeszła wówczas przez miasto.

fot. Henryk Myśliński

W 2017 r. dowództwo dywizji zostało przeniesiono do Białobrzegów pod Warszawą, dwa lata później „Szesnasta” trafiła do Olsztyna.

Przypominamy też program uroczystości:

Program obchodów 89. rocznicy powstania 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej

12 września (piątek)

godz. 8 – Uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny i żołnierzy 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, którą odprawi JE Biskup Elbląski Jan Styrna – Katedra Św. Mikołaja w Elblągu;

godz. 9.20. – 9. 45. – Przemarsz Pododdziałów Reprezentacyjnych z Pocztami Sztandarowymi Jednostek Wojskowych 16 PDZ, Szwadronu Kawalerii i Kołowych Pojazdów Bojowych ulicami: Wigilijną – Giermków – Hetmańską – 12 Lutego do Placu Jagiellończyka;

godz. 10 – Uroczysta zbiórka pododdziałów z okazji 89. Rocznicy Powstania 16 PDZ połączona z Przysięgą Wojskową żołnierzy Garnizonu Elbląg – Plac Kazimierza Jagiellończyka – na zakończenie uroczystości – defilada pododdziałów;

godz. 12 – 18 – Festyn dla mieszkańców Elbląga i regionu: prezentacja i promocja miast w których stacjonują nasze jednostki, prezentacja dorobku kulturalnego – występy zespołów i ośrodków kultury, pokazy sprzętu wojskowego, koncert Orkiestry Wojsk Lądowych Garnizonu Elbląg, pokaz musztry i sprawności Szwadronu Kawalerii, pokazy działania pododdziałów rozpoznawczych i ogólnowojskowych, wojskowa grochówka, zawody, konkursy i zabawy dla dzieci i młodzieży oraz wiele innych atrakcji, rozrywki i dobrej, żołnierskiej zabawy. A wszystko to na przykoszarowym Placu Ćwiczeń 16 Batalionu Dowodzenia – zbieg ulic Piłsudskiego i Królewieckiej w Elblągu.