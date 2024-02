Wypadki łamania zębów (Głos z przeszłości, odc. 131)

- Drobne nawet wypadki łamania zębów, psucia i zrywania lin przy suwnicach przynoszą niemal milionowe straty zakładom i wpływają hamująco na przebieg produkcji - pisała o Zakładach Mechanicznych w Elblągu prasa w 1950 r.

Znów niedziela, znów sięgamy do Głosu Wybrzeża z 1950 r. O czym pisała prasa ponad 70 lat temu? Sprawdźmy.

Grupy zabezpieczeniowe walczą z awariami maszyn

"W Zakładach Mechanicznych w Elblągu zorganizowano już kilka grup zabezpieczeniowych, których zadaniem jest walka z awariami maszyn i urządzeń oraz zapobieganie nieproduktywnym ich przestojom. Nie wszystkie jednak grupy należycie wykonują swoje zadania i nie zawsze meldują w porę o spostrzeżonych awariach lub możliwościach ich powstania.

Dobry przykład dała ostatnio grupa zabezpieczeniowa ob. Gardzińskiego, która zameldowała o powstałym zatarciu dwóch kół przy wózku suwnicowym. Wykrywając zatarcie kół, członkowie tej grupy spowodowali szybszą naprawę uszkodzeń i zapobiegli stracie czasu produkcyjnego. Drobne nawet wypadki łamania zębów, psucia i zrywania lin przy suwnicach przynoszą niemal milionowe straty zakładom i wpływają hamująco na przebieg produkcji. Stratom tym mogą zapobiec członkowie grup zabezpieczeniowych przez wcześniejsze wykrywanie uszkodzeń mogących spowodować awarię".

Rozwój współzawodnictwa pracy w ESB

"W Elbląskiej Spółdzielni Budowlanej, zatrudniającej 250 pracowników, ostatnio ożywiło się znacznie współzawodnictwo pracy. Obecnie prowadzi się współzawodnictwo indywidualne i grupowe między zespołami robotniczymi i pomiędzy poszczególnymi budowami. Komitet współzawodnictwa odbywa regularnie zebrania i narady.

Nowe normy zostały z zadowoleniem przyjęte przez całą załogę. W murarce są one obecnie stale przekraczane. Na przykład na nowych budowach osiąga się średnio od 110 do 160 proc. Gorsze są wyniki obróbki drzewa. Wpływa na to niedostateczna mechanizacja stolarni, niewłaściwe rozmieszczenie maszyn itp. W dziale elektrycznym przeciętne przekroczenie norm wynosi 20 proc.

Równolegle z podniesieniem wydajności pracy i rozwojem współzawodnictwa, poprawia się również w ESB dyscyplina pracy".

Sesja Miejskiej Rady Narodowej

"W dniu (nieczytelne - red.) bm. o godz. 10 odbędzie się sesja Miejskiej Rady Narodowej m. Elbląga. Porządek obrad obejmuje między innymi: sprawę organizacji pomocy żniwnej dla wsi, sprawozdanie z prac komisji, wniosek prezydium MRN o wprowadzenie w życie dekretu o publicznej gospodarce lokalami oraz sprawozdanie z działalności Urzędu Likwidacyjnego".

160 dzieci robotników Zakładów Mechanicznych przebywa na koloniach w Bisztynku

"Zakłady Mechaniczne im. generała K. Świerczewskiego urządziły dla dzieci swych pracowników kolonie letnie w Bisztynku, pow. Reszel, woj. olsztyńskie. Na pierwszy turnus kolonijny wyjechało 160 chłopców. Opiekę nad kolonią sprawuje wydział socjalny zakładów i rada zakładowa".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 184, 185, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.