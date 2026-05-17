„Zastosowano nową metodę walki załogi” (Głos z przeszłości, odc. 248)

- Do niedawna praca kół ZMP w wytwórni TP-1 Zakładów Mechanicznych była prowadzona bez zarzutu. Sytuacja uległa zmianie na gorsze wskutek odejścia z wytwórni kilku aktywistów młodzieżowych - pisała prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

Czym kiedyś żyło miasto i region? O tym ponownie w Głosie z przeszłości.

Pochód dnia ochrony przeciwpożarowej

„W związku z dniem obrony przeciwpożarowej odbędzie się w dniu 7 bm. o godz. 17 capstrzyk, w którym wezmą udział wszystkie straże pożarne z terenu miasta. Trasa przemarszu przebiegać będzie wzdłuż ulic: 3 Maja, Robotniczej, Pocztowej, 1 Maja, Świętojańskiej, Grunwaldzkiej, Mickiewicza, Kościuszki, Wspólnej, Nowowiejskiej i Królewieckiej.

W dniu jutrzejszym o godz. 14 na placu Słowiańskim będą przeprowadzone ćwiczenia pokazowe obrony przeciwpożarowej”.

Wydawanie biuletynu nową formą walki o realizację planu

„Na terenie Zakładów Mechanicznych im. K. Świerczewskiego zastosowano nową metodę walki załogi o usprawnienie i większą wydajność pracy. Od kilku tygodni ukazuje się w formie ulotki biuletyn zakładowy BŁYSKAWICA, który odbity w dużej ilości egzemplarzy trafia do rąk wszystkich robotników. Ulotki zawierają krytyczne uwagi na temat niedociągnięć w pracy poszczególnych działów oraz wskazówki co do ich usunięcia. Zastosowanie tej nowej formy walki o wykonanie planu przyjęte zostało przez załogę zakładów z dużym zadowoleniem. Dowcipna niejednokrotnie treść krytycznych notatek wpływa na usunięcie braków”.

Ożywić pracę ZMP w wytwórni TP-1

„Do niedawna praca kół ZMP w wytwórni TP-1 Zakładów Mechanicznych była prowadzona bez zarzutu. Sytuacja uległa zmianie na gorsze wskutek odejścia z wytwórni kilku aktywistów młodzieżowych. Zarząd zakładowy ZMP nie dokonał reorganizacji kół i nie usprawnił ich działalności mimo, że sprawa była już kilkakrotnie poruszana na odprawach. Zarząd zakładowy ZMP winien usunąć braki w pracy kół w wytwórni TP-1 i uaktywnić je”.

Ogłoszenia drobne

Zgubiono przepustkę nr (...) wydaną przez Komendę Okręgową SOK – S. Piotr.

Zgubiono odcinek zameldowania na nazwisko S. Herbert.

Źródło: Głos Wybrzeża nr 275, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.