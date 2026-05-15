Zaginiony 13-latek odnaleziony (aktualizacja)

Policjanci z Elbląga poszukiwali zaginionego 13-latka.Po kilku godzinach poszukiwań i publikacji komunikatu w mediach chłopiec został odnaleziony

Ksawery ma 13 lat. Ostatni raz widziany był w czwartek 14 maja około godziny 18 na terenie CH Ogrody w Elblągu. - Osoby które widziały zaginionego lub znają jego miejsce pobytu proszone są o kontakt z policją pod nr 112 informację można przekazać mailowo na adres: policja@elblag.ol.policja.gov.pl - apelowała policja.

Po kilku godzinach od publikacji komunikatu w tej sprawie nastolatek został odnaleziony. - Dziękujemy za informację i udostępnianie - napisała Komenda Miejska Policji w Elblągu.