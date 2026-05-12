MAH zaprasza na Noc Muzeów
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zaprasza mieszkańców Elbląga i regionu do udziału w tegorocznej Nocy Muzeów, która odbędzie się w sobotę, 16 maja, w godzinach 18-22. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.
Tegoroczna edycja wydarzenia będzie okazją do odkrywania historii regionu. Przygotowaliśmy dla Was wykłady, oprowadzania kuratorskie, warsztaty edukacyjne oraz spotkania poświęcone dawnemu Truso, Gotom i średniowiecznemu Elblągowi
Muzeum będzie otwarte wyłącznie w godzinach trwania wydarzenia, tj. od 18 do 22.
W programie znalazły się m.in.:
18:30 – 19:30
„Dary i Zakupy 2023–2025” – najnowsza wystawa z prelekcją dotyczącą wybranych obiektów
Alicja Jung, Alicja Janiak, Michał Kozłowski
(budynek Gimnazjum – Sala kominkowa)
19:30 – 20:00
„Truso. Legenda Bałtyku” –nowa odsłona wystawy wraz z oprowadzaniem kuratorskim autora
dr Jakub Jagodziński
(Podzamcze)
20:00 – 20:30
„Krzyżacy w Elblągu” – wykład poprowadzony przez pasjonata historii Tomasza Stężałę z Elbląskiego Bractwa Historycznego
(budynek Gimnazjum – Sala kominkowa)
20:30 – 21:00
„Goci. Znad Bałtyku do Rzymu” - oprowadzanie kuratorskie po wystawie
Grzegorz Stasiełowicz
(Podzamcze)
Ponadto w godzinach 18–22 odbędą się:
- warsztaty plastyczne „Truso w naszych rękach” – wspólne tworzenie makiety osady Truso przez uczestników Nocy Muzeów,
- pokazy
- zwiedzanie repliki chaty Truso,
- warsztaty gry w Hnefatafl na muzealnym dziedzińcu.
Dodatkowo, w ramach Nocy Muzeów, bezpłatnie dostępna będzie także wieża widokowa Katedra św. Mikołaja. Zwiedzający będą mogli wejść na wieżę w godzinach 18–22 i podziwiać panoramę Elbląga nocą. Ostatnie wejście 21:30.
Noc Muzeów to wyjątkowa okazja do spotkania z historią w niecodziennej atmosferze oraz udziału w wydarzeniach przygotowanych dla całych rodzin.
Serdecznie zapraszamy!
