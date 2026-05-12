MAH zaprasza na Noc Muzeów

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zaprasza mieszkańców Elbląga i regionu do udziału w tegorocznej Nocy Muzeów, która odbędzie się w sobotę, 16 maja, w godzinach 18-22. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

Tegoroczna edycja wydarzenia będzie okazją do odkrywania historii regionu. Przygotowaliśmy dla Was wykłady, oprowadzania kuratorskie, warsztaty edukacyjne oraz spotkania poświęcone dawnemu Truso, Gotom i średniowiecznemu Elblągowi

Muzeum będzie otwarte wyłącznie w godzinach trwania wydarzenia, tj. od 18 do 22.

W programie znalazły się m.in.:

18:30 – 19:30

„Dary i Zakupy 2023–2025” – najnowsza wystawa z prelekcją dotyczącą wybranych obiektów

Alicja Jung, Alicja Janiak, Michał Kozłowski

(budynek Gimnazjum – Sala kominkowa)

19:30 – 20:00

„Truso. Legenda Bałtyku” –nowa odsłona wystawy wraz z oprowadzaniem kuratorskim autora

dr Jakub Jagodziński

(Podzamcze)

20:00 – 20:30

„Krzyżacy w Elblągu” – wykład poprowadzony przez pasjonata historii Tomasza Stężałę z Elbląskiego Bractwa Historycznego

(budynek Gimnazjum – Sala kominkowa)

20:30 – 21:00

„Goci. Znad Bałtyku do Rzymu” - oprowadzanie kuratorskie po wystawie

Grzegorz Stasiełowicz

(Podzamcze)

Ponadto w godzinach 18–22 odbędą się:

warsztaty plastyczne „Truso w naszych rękach” – wspólne tworzenie makiety osady Truso przez uczestników Nocy Muzeów,

pokazy

zwiedzanie repliki chaty Truso,

warsztaty gry w Hnefatafl na muzealnym dziedzińcu.

Dodatkowo, w ramach Nocy Muzeów, bezpłatnie dostępna będzie także wieża widokowa Katedra św. Mikołaja. Zwiedzający będą mogli wejść na wieżę w godzinach 18–22 i podziwiać panoramę Elbląga nocą. Ostatnie wejście 21:30.

Noc Muzeów to wyjątkowa okazja do spotkania z historią w niecodziennej atmosferze oraz udziału w wydarzeniach przygotowanych dla całych rodzin.

