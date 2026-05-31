„Zbiory będą znacznie lepsze” (Głos z przeszłości, odc. 250)

Zbiory ziemniaków przewyższają znacznie najlepsze osiągnięcia z lat poprzednich - pisała prasa w 1950 roku. O czym jeszcze wówczas informowano?

Dobre zbiory ziemniaków w Zespole Nowakowo

„Wykopki ziemniaków w zespole PGR Nowakowo zostały ukończone na kilka dni przed terminem. Zbiory ziemniaków przewyższają znacznie najlepsze osiągnięcia z lat poprzednich. Najniższą wydajność wykazał tylko majątek Tarnowo, gdzie zbiory nieznacznie tylko przekroczyły wydajność ubiegłego roku.

Przebieg wykopków w pozostałych zespołach PGR wskazuje również, że w niektórych z nich, zbiory będą znacznie lepsze niż w latach ubiegłych”.

Zebranie wykładowców szkolenia partyjnego II stopnia

„W dniu 11 bm. o godz. 9 odbędzie się w Komitecie Miejskim PZPR seminarium dla wykładowców szkolenia partyjnego II stopnia”.

Kurs dla mężów zaufania

„W świetlicy Pow. Rady Zw. Zawodowych rozpoczął się kurs dla mężów zaufania Elektrowni, Siłowni i Podokręgu Z.E.O.N. Wykłady odbywają się dwa razy w tygodniu”.

Ogłoszenia drobne

„Zgubiono przepustkę tymczasową wydaną przez Zakłady Mechaniczne w Elblągu na nazwisko G. Zbigniew, technik elektryk.

Zgubiono legitymację służbową na naziwsko I. Wiesław – Elbląg”.

Kina

„Kino Mars – Młodzi marynarze, film prod. radzieckiej

Kino Bałtyk – Dwie brygady, film prod. Polskiej”

Źródło: Głos Wybrzeża nr 277, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.