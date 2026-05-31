UWAGA!

----

„Zbiory będą znacznie lepsze” (Głos z przeszłości, odc. 250)

 Elbląg, „Zbiory będą znacznie lepsze” (Głos z przeszłości, odc. 250)

- Zbiory ziemniaków przewyższają znacznie najlepsze osiągnięcia z lat poprzednich - pisała prasa w 1950 roku. O czym jeszcze wówczas informowano?

Niedziela równa się Głos z przeszłości na portElu. Czym niegdyś żyło miasto i region?

 

Dobre zbiory ziemniaków w Zespole Nowakowo

„Wykopki ziemniaków w zespole PGR Nowakowo zostały ukończone na kilka dni przed terminem. Zbiory ziemniaków przewyższają znacznie najlepsze osiągnięcia z lat poprzednich. Najniższą wydajność wykazał tylko majątek Tarnowo, gdzie zbiory nieznacznie tylko przekroczyły wydajność ubiegłego roku.

Przebieg wykopków w pozostałych zespołach PGR wskazuje również, że w niektórych z nich, zbiory będą znacznie lepsze niż w latach ubiegłych”.

 

Zebranie wykładowców szkolenia partyjnego II stopnia

„W dniu 11 bm. o godz. 9 odbędzie się w Komitecie Miejskim PZPR seminarium dla wykładowców szkolenia partyjnego II stopnia”.

 

Kurs dla mężów zaufania

„W świetlicy Pow. Rady Zw. Zawodowych rozpoczął się kurs dla mężów zaufania Elektrowni, Siłowni i Podokręgu Z.E.O.N. Wykłady odbywają się dwa razy w tygodniu”.

 

Ogłoszenia drobne

„Zgubiono przepustkę tymczasową wydaną przez Zakłady Mechaniczne w Elblągu na nazwisko G. Zbigniew, technik elektryk.

Zgubiono legitymację służbową na naziwsko I. Wiesław – Elbląg”.

 

Kina

„Kino Mars – Młodzi marynarze, film prod. radzieckiej

Kino Bałtyk – Dwie brygady, film prod. Polskiej”

 

Źródło: Głos Wybrzeża nr 277, 1950 r.

 

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.


A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Dawno temu

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
  • Dlaczego nie puszczacie komentarzy w których nazywam starych ludzi STARYMI LUDŹMI???
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    0
    0
    Gdzie tu hejt?(2026-05-31)
  • Maciej Dziewoński (zm.31 maja 1794 w Krakowie) - polski duchowny katolicki, skazany za zdradę i ścięty. Utrzymywał kontakt z oficerami rosyjskimi, m. in. majorem Ignacym Parczewskim (narzeczonym jego siostry Salomei), któremu donosił przez nierozsądek o sytuacji w obozie Kościuszki i Krakowie. Po przejęciu jego korespondencji z Parczewskim został aresztowany 24 kwietnia 1794.Sąd w Krakowie skazał Dziewońskiego za zdradę na karę śmierci.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    0
    0
    Kiedyś to było prawo(2026-05-31)
Reklama
 