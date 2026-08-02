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"Zobowiązali się zwiększyć dzienny wypiek chleba" (Głos z przeszłości, odc. 259)

 Elbląg, Głos Wybrzeża nr 293, 1950 r.
Głos Wybrzeża nr 293, 1950 r.

- Miejski Komitet do Walki z Analfabetyzmem w Elblągu przeprowadzi w tych dniach w ramach tygodnia walki z analfabetyzmem dodatkową rejestrację nieumiejących czytać i pisać mieszkańców - pisała prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

Jak niedziela - to Głos z przeszłości. Zapraszamy na podróż w czasie.

 

Fiszewo ukończyło siewy jesienne

"Gospodarstwo doświadczalne Fiszewo w pow. elbląskim mimo prac przy wykopie ziemniaków i buraka cukrowego kończy już siew ozimin. Ogółem żyto ozime i pszenicę zasiano na obszarze ok. 180 ha.

Z pomocą gospodarstwu przy uprzątaniu okopowych przychodzą robotnicy elbląskich zakładów pracy. Dzięki pomocy robotników wykopki zostaną ukończone w najbliższym czasie, a gospodarstwo będzie mogło intensywniej przeprowadzić orkę zimową".

 

Dzień walki z analfabetyzmem w Elblągu

"Miejski Komitet do Walki z Analfabetyzmem w Elblągu przeprowadzi w tych dniach w ramach tygodnia walki z analfabetyzmem dodatkową rejestrację nieumiejących czytać i pisać mieszkańców miasta oraz kontrolę frekwencji na kursach początkowego nauczania. W ciągu tygodnia wygłoszonych zostanie w mieście wiele odczytów w zakładach pracy oraz odbędzie się wyświetlanie filmów naukowych dla słuchaczy kursów".

 

Odczyt w świetlicy ZKK

"W świetlicy ZKK odbył się odczyt Poeci w walce o pokój zorganizowany przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Gdyni. Odczytu wysłuchało kilkaset osób – kolejarze i słuchacze Centralnej Szkoły Administracji Rolniczej".

 

Spółdzielcy przystępują do współzawodnictwa

"Rozwijające się w Elbląskiej Spółdzielni Spożywców Współzawodnictwo pracy obejmuje ostatnio coraz większe liczby pracowników. Do współzawodnictwa indywidualnego i zespołowego przystąpią obecnie pracownicy piekarni nr 16, którzy zobowiązali się zwiększyć dzienny wypiek chleba o 10 na każdego pracownika".

 

Kina

"Kina Bałtyk – Płomienie, film prod. węgierskiej

Kino Mars – Orzeł Kaukazu, film pros. radzieckiej"

 

Źródło: Głos Wybrzeża nr 293, 1950 r.

 

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem...
  • Dziś przydałby Komitet do Walki z Analfabetyzmem Ekonomicznym. Wielu nie wie jaki wplyw ma rząd na inflację w kraju
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    pis wstał z kolan(2026-08-02)
  • W kinie Bałtyk wyświetlano film węgierski pod polskim tytulem "Płomienie" (tytuł oryginalny Tűz - Ogień). Akcja tego filmu zrealizowanego w 1948 roku w reżyserii Imre Apathiego dotyczy pożaru w fabryce chemicznej, gdzie w czasie śledztwa ustalono, że wybuchł on wskutek podpalenia na polecenie obcego wywiadu. O ten czyn oskarżono niewinne osoby, chociaż ostatecznie ustalono faktycznych sprawców. W tym czasie w 1949 roku był pożar hali w Zamechu znanej obecnie jako Sprawa Elbląska. Mimo woli film ten niejako odnosił się do naszego pożaru i prawdopodobnie jednym z powodów jego upowszechnienia miało być także wykazanie, że pożar w Zamechu również był dokonany wskutek celowego działania na zlecenie obcych służb.
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    Impregnat(2026-08-02)
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