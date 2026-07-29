82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Serdecznie zapraszamy 1 sierpnia na miejskie obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 17:00 przed Pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej, Polskiego Państwa Podziemnego przy ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego.

Program uroczystości:

- odegranie hymnu państwowego Rzeczpospolitej Polskiej oraz wciągnięcie flagi na maszt,

- przemówienia okolicznościowe,

- Apel pamięci i salwa honorowa,

- składanie kwiatów.

Organizatorami obchodów są Prezydent Elbląga Michał Missan oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Kluge.

Informujemy jednocześnie, że jak w latach ubiegłych 1 sierpnia 2026 r. o godz. 17:00 oraz 1 września 2026 r. o godz. 12:00 odbędą się treningi Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania. W związku z tym na terenie miasta uruchomione zostaną syreny alarmowe. Będzie to jednocześnie wyrazem upamiętnienia 82 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i 87 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

Hołd dla elbląskich powstańców warszawskich

- Serdecznie zapraszam na oddanie hołdu 55 „elbląskim" powstańcom warszawskim oraz oznaczenie grobu powstańca warszawskiego Jerzego Mianowskiego, tabliczką „Weteran walk o wolność i niepodległość Polski". Termin: 30 lipca godz. 17.00 Miejsce: Krzyż Katyński, cmentarz Agrykola oraz groby powstańców. W programie także prezentacja zdjęć powstańców warszawskich związanych z Elblągiem. Swoją obecność zapowiedziały rodziny powstańców - informuje Grażyna Wosińska, przewodnicząca Elbląskiego Komitetu Upamiętniania Weteranów.