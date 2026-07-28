Kwiatkowski i Varius Manx na Dni Pasłęka
Odliczanie do Dni Pasłęka 2026 oficjalnie rozpoczęte! Zobacz program imprezy.
1 sierpnia 2026 r.
Przygotowaliśmy miks gatunków muzycznych, w którym każdy znajdzie coś dla siebie! Gwiazdami tegorocznej edycji będą:
- Dawid Kwiatkowski
- Varius Manx & Kasia Stankiewicz
- Kubańczyk
- Korzuh
Nie zabraknie także naszych lokalnych artystów:
- Kingi Jankiewicz oraz Dawida Krasińskiego.
2 sierpnia – Dzień z Policją!
Niedziela to idealny czas dla rodzin! Czeka na Was mnóstwo darmowej rozrywki:
- BEZPŁATNY park rozrywki dla dzieci!
- Pokaz sprzętu policyjnego i zaprzyjaźnionych służb.
- Konkursy z super nagrodami i wiele innych niespodzianek!
Do zobaczenia na Dniach Pasłęka!
Informacja Urzędu Miasta i Gminy w Pasłęku