Uwaga kierowcy: będzie remont Siódemki

Kierowcy podróżujący Siódemką muszą przygotować się na nadchodzące prace drogowe. Drogowcy wyremontują 800-metrowy fragment jezdni w stronę Bogaczewa.

Olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na remont drogi ekspresowej S7 na odcinku pomiędzy węzłami Elbląg Wschód a Bogaczewo.

Prace obejmą 800-metrowy fragment jezdni w kierunku Warszawy (po prawej stronie). W ramach inwestycji zaplanowano m.in. frezowanie i wykonanie nowej nawierzchni, wymianę włazów oraz wpustów ulicznych, ułożenie kostki betonowej, a także regulację krawężników i obrzeży. Na koniec odnowione zostanie oznakowanie poziome i elementy odblaskowe.

Firmy zainteresowane realizacją zadania mogą składać oferty do 18 sierpnia. Tego dnia poznamy również wyceny potencjalnych wykonawców. Głównym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena. Inwestycja ma zostać wykonana do listopada tego roku.