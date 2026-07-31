Zmiany w ratuszu

Prezydent Elbląga Michał Missan dokonał zmian w organizacji pracy Urzędu Miejskiego. Zmiany na stanowiskach dotyczą dwóch kluczowych stanowisk.

Ratusz ma nowego dyrektora zarządzającego ds. bezpieczeństwa, którym został Jarosław Gryciuk. Dla niego to dodatkowe zadanie wynikające z nowej struktury Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, którego jest dyrektorem.

- Od poniedziałku realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa wynikających z nowej struktury DBiZK oraz koordynacją współpracy ze służbami zajmować się będzie pan Jarosław Gryciuk. Dotychczasowy dyrektor zarządzający – Piotr Grefling - z dniem 1 sierpnia będzie pełnomocnikiem prezydenta ds. kombatantów i współpracy z wojskiem – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Joanna Urbaniak, kierownik referatu prasowego w Biurze Prezydenta Elbląga.

Piotr Grefling zastąpi na tym stanowisku gen. Ryszarda Sorokosza, który zakończył pracę w Urzędzie Miejskim.