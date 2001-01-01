10 procent mniej za ciepło

22 sierpnia wejdzie w życie nowa taryfa za ciepło w Enerdze Kogeneracji, państwowej spółce i głównym wytwórcy ciepła w Elblągu. Elblążanie zapłacą o około 10 procent mniej niż dotychczas.

- To pierwsza od wielu lat obniżka cen ciepła, która bezpośrednio przekłada się na faktyczne obniżenie kosztów ponoszonych przez mieszkańców. Ostatnia miała miejsce w 2017 roku i wynosiła jedynie 1,15 proc. – informuje prezydent Elbląga Michał Missan.

Nową taryfę Energi Kogeneracji, która produkuje około 80 procent potrzebnego Elblągowi ciepła, zatwierdził prezes Urzędu Regulacji Energii. O przewidywanej skali podwyżki informowaliśmy na portElu już w maju, o czym mówił wówczas Michał Gliniecki, prezes Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, który dystrybuuje ciepło do elblążan i produkuje pozostałą potrzebną jego część.

- Wstępnie EKO zapowiadało obniżkę ceny o 8 procent, dzisiaj mamy informację, że może to być nawet kilkanaście procent. Jeśli więc weźmiemy pod uwagę obniżkę ceny u nas i u partnera i założymy, że kupujemy tę samą ilość ciepła przy tej samej mocy zamówionej, to obciążanie ostateczne odbiorców będzie niższe o ok. 10 procent – mówił wówczas Michał Gliniecki.

Biuro Prezydenta Elbląga przesłało do naszej redakcji szacunkowe wyliczenia oszczędności dla mieszkańców, które ma przynieść nowa taryfa EKO, jaka będzie obowiązywać od 22 sierpnia.

- Dla budynku jednorodzinnego o mocy 0,010 MW oraz zużyciu ciepła 75 GJ/rok oszczędność wyniesie ok. 1400 zł rocznie. Dla budynku wielorodzinnego, w którym znajduje się 20 lokali o mocy 0,197 MW oraz zużyciu ciepła 1383 GJ/rok oszczędność wyniesie ok. 25 819 zł rocznie – informuje Adrianna Kuzko z Biura Prezydenta Elbląga.

EPEC od kwietnia czeka również na zatwierdzenie swojej tary przez prezesa URE.

- Jeśli chodzi o nasze ceny za usługi przesyłowe, to będziemy mieli do czynienia z obniżką na poziomie ok. 0,6 proc., co przy przewidywanej inflacji na poziomie 4,5 proc., oznacza realną obniżkę na poziomie ok. 5 procent. Udało nam się to osiągnąć poprzez analizę kosztów związanych z przesyłem głównie związanych z zakupem i usługami obcymi – mówił w maju prezes EPEC.

- W toku postępowania taryfowego przekazaliśmy odpowiedź na pierwsze wezwanie regulatora. Obecnie oczekujemy na ewentualne pytania lub decyzję Prezesa URE o zatwierdzeniu taryfy – informuje dzisiaj EPEC.