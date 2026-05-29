282 mln zł na zabezpieczenie Żuław

282 mln zł wynosi dofinansowanie na realizację części A trzeciego etapu projektu Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław. Umowę w tej sprawie Wody Polskie podpisały z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej.

Szczegóły przedsięwzięcia przedstawiono dziś na konferencji prasowej. Gospodarzem spotkania była wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz.

W konferencji uczestniczyli również Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, Mateusz Szauer, wicewojewoda warmińsko-mazurski, Adam Gawrylik, członek zarządu województwa pomorskiego, Andrzej Ryński, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku i Grażyna Kluge, dyrektor biura regionalnego urzędu marszałkowskiego woj. warminsko-mazurskiego w Elblągu.

Etap IIIA obejmuje realizację 8 kluczowych zadań inwestycyjnych. Ich realizacja zaplanowana jest na lata 2025–2029.

Remont wałów rzeki Fiszewki: wał lewy i wał prawy (gminy Elbląg i Gronowo Elbląskie, województwo warmińsko-mazurskie) – zadanie zrealizowane, planowana refundacja części prac wykonanych w latach 2021–2022 – 4,3 mln zł

Odbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Motławy na terenie miasta Gdańska (Gdańsk, województwo pomorskie) – 15,8 mln zł

Budowa stacji pomp Gozdawa (gmina Nowy Dwór Gdański, powiat nowodworski, województwo pomorskie) – 10,1 mln zł

Budowa stacji pomp Komarówka (gmina Ostaszewo, powiat nowodworski, województwo pomorskie) – 8,1 mln zł

Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzek Raduni, Kłodawy i Bielawy (Gdańsk, Pruszcz Gdański, gminy Pruszcz Gdański, Suchy Dąb, Pszczółki, województwo pomorskie) – 33,8 mln zł

Umocnienie skarp rzeki Kłodawy (gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, województwo pomorskie) – 12 mln zł

Przebudowa stacji pomp nr 10 Balewo (gmina Markusy, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie) – 6,5 mln zł

Odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły (gminy Sadlinki, Kwidzyn, Ryjewo, Sztum, województwo pomorskie) – 170,1 mln zł.

Żuławy Wiślane

Usytuowanie Żuław Wiślanych oraz ich polderowy układ sprawiają, że obszar ten należy do najbardziej zagrożonych powodziowo w kraju. Duże wahania poziomu Morza Bałtyckiego mogą prowadzić do powodzi sztormowych, natomiast wysokie przepływy w Wiśle, przerwania wałów czy zatory lodowe, szczególnie w rejonie stożka napływowego u jej ujścia, zwiększają ryzyko nagłych wezbrań. Dodatkowym zagrożeniem są spływy opadowe i roztopowe z okolicznych wysoczyzn oraz intensywne deszcze na terenach polderowych, gdzie ograniczona możliwość odprowadzenia wód sprzyja powstawaniu powodzi wewnątrzpolderowych.

Żuławy Wiślane, położone w depresyjnej delcie Wisły, stanowią unikatowy w skali kraju system przyrodniczo‑techniczny, którego funkcjonowanie jest w pełni zależne od sprawnej infrastruktury przeciwpowodziowej. Dzięki rozbudowanej sieci obwałowań, kanałów odwadniających i przepompowni możliwe jest bezpieczne użytkowanie tych terenów, które – jako poldery – służą stałemu osadnictwu oraz prowadzeniu działalności gospodarczej, a nie kontrolowanemu zalewaniu.

Obszar ten odgrywa kluczową rolę w krajowej produkcji rolnej, a sprawność systemów odwadniających bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo upraw i stabilność łańcuchów dostaw. Żuławy obejmują również infrastrukturę transportową i energetyczną o znaczeniu ponadregionalnym, są powiązane z działalnością portów morskich i sektorem agrologistycznym, stanowią miejsce zamieszkania około 200 tysięcy osób oraz wspierają rozwój turystyki i rekreacji.