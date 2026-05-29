282 mln zł na zabezpieczenie Żuław

282 mln zł wynosi dofinansowanie na realizację części A trzeciego etapu projektu Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław. Umowę w tej sprawie Wody Polskie podpisały z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej.

Szczegóły przedsięwzięcia przedstawiono dziś na konferencji prasowej. Gospodarzem spotkania była wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz.

W konferencji uczestniczyli również Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, Mateusz Szauer, wicewojewoda warmińsko-mazurski, Adam Gawrylik, członek zarządu województwa pomorskiego, Andrzej Ryński, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku i Grażyna Kluge, dyrektor biura regionalnego urzędu marszałkowskiego woj. warminsko-mazurskiego w Elblągu.

Etap IIIA obejmuje realizację 8 kluczowych zadań inwestycyjnych. Ich realizacja zaplanowana jest na lata 2025–2029.

  • Remont wałów rzeki Fiszewki: wał lewy i wał prawy (gminy Elbląg i Gronowo Elbląskie, województwo warmińsko-mazurskie) – zadanie zrealizowane, planowana refundacja części prac wykonanych w latach 2021–2022 – 4,3 mln zł
  • Odbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Motławy na terenie miasta Gdańska (Gdańsk, województwo pomorskie) – 15,8 mln zł
  • Budowa stacji pomp Gozdawa (gmina Nowy Dwór Gdański, powiat nowodworski, województwo pomorskie) – 10,1 mln zł
  • Budowa stacji pomp Komarówka (gmina Ostaszewo, powiat nowodworski, województwo pomorskie) – 8,1 mln zł
  • Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzek Raduni, Kłodawy i Bielawy (Gdańsk, Pruszcz Gdański, gminy Pruszcz Gdański, Suchy Dąb, Pszczółki, województwo pomorskie) – 33,8 mln zł
  • Umocnienie skarp rzeki Kłodawy (gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, województwo pomorskie) – 12 mln zł
  • Przebudowa stacji pomp nr 10 Balewo (gmina Markusy, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie) – 6,5 mln zł
  • Odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły (gminy Sadlinki, Kwidzyn, Ryjewo, Sztum, województwo pomorskie) – 170,1 mln zł.

 

Żuławy Wiślane

Usytuowanie Żuław Wiślanych oraz ich polderowy układ sprawiają, że obszar ten należy do najbardziej zagrożonych powodziowo w kraju. Duże wahania poziomu Morza Bałtyckiego mogą prowadzić do powodzi sztormowych, natomiast wysokie przepływy w Wiśle, przerwania wałów czy zatory lodowe, szczególnie w rejonie stożka napływowego u jej ujścia, zwiększają ryzyko nagłych wezbrań. Dodatkowym zagrożeniem są spływy opadowe i roztopowe z okolicznych wysoczyzn oraz intensywne deszcze na terenach polderowych, gdzie ograniczona możliwość odprowadzenia wód sprzyja powstawaniu powodzi wewnątrzpolderowych.

Żuławy Wiślane, położone w depresyjnej delcie Wisły, stanowią unikatowy w skali kraju system przyrodniczo‑techniczny, którego funkcjonowanie jest w pełni zależne od sprawnej infrastruktury przeciwpowodziowej. Dzięki rozbudowanej sieci obwałowań, kanałów odwadniających i przepompowni możliwe jest bezpieczne użytkowanie tych terenów, które – jako poldery – służą stałemu osadnictwu oraz prowadzeniu działalności gospodarczej, a nie kontrolowanemu zalewaniu.

Obszar ten odgrywa kluczową rolę w krajowej produkcji rolnej, a sprawność systemów odwadniających bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo upraw i stabilność łańcuchów dostaw. Żuławy obejmują również infrastrukturę transportową i energetyczną o znaczeniu ponadregionalnym, są powiązane z działalnością portów morskich i sektorem agrologistycznym, stanowią miejsce zamieszkania około 200 tysięcy osób oraz wspierają rozwój turystyki i rekreacji.


  • Tylko 4,5 mln zł dla Elbląga czyli Żuław a reszta poszła. Super dzielicie jak za PRL. Kpiny i tyle.
  • Rząd przyjął safe mimo próby zablokowania przez pis. Może zabezpieczenia Żuław też się uda zrobić mimo sprzeciwu pis
  • Trzeba pamiętać, że 75 % powierzchni Żuław Wiślanych znajduje się na terenie obecnego Województwa Pomorskiego i tam są największe problemy powodziowe. Jeśli chodzi o podział administracyjny Żuław to Elbląg jako miasto nie wchodzi w ich skład. Najwięcej obszaru Żuław w Województwie Warminsko Mazurskim położone jest w Powiecie Elbląg. Natomiast najwięcej obszaru tego rejonu znajduje się się w Powiecie Nowy Dwór Gdański, Powiecie Kwidzyn i Powiecie Gdańskim z. s.w Pruszczu Gdańskim. Stąd w realizacji zadań IIIA na region gdański przeznaczono największe nakłady. Tak dla ciekawości wśród znawców tematu trwa akademicka dyskusja jaka miejscowość jest stolicą Żuław. Przeważa opinia, że takim miejscem powinien być Nowy Staw, a kolejnym miastem wymieniany jest Nowy Dwór Gdański. Innych miejscowości żuławskich nie wymienia się jako kandydatów do takiego zaszczytu.
