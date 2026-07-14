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6 hektarów przy Mazurskiej pod młotek

 Elbląg, 6 hektarów przy Mazurskiej pod młotek

Na ponad 5 milionów złotych wyceniono działki przy ul. Mazurskiej nad rzeką, które chcą sprzedać władze Elbląga. Teren przeznaczony jest m.in. pod produkcję.

Dwie działki o łącznej powierzchni prawie 6 hektarów znajdują się między fabryką Meble Wójcik a oczyszczalnią ścieków. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego to tereny techniczno-produkcyjne. Rzeczoznawca wycenił je w sumie na 5 mln 124 tys. zł netto (plus VAT).

Władze Elbląga przymierzają się do sprzedaży tych nieruchomości. Odpowiednie zarządzenie w tej sprawie podpisała już wiceprezydent Katarzyna Wiśniewska. Nie ma jeszcze terminu przetargu, który powinien się odbyć w ciągu najbliższych miesięcy.


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