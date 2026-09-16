Jednak będzie konkurs na mural

Najpierw były kontrowersyjne propozycje muralu z AI, potem apel do mieszkańców o nadsyłanie swoich propozycji. Ostatecznie okazało się, że żadna z propozycji nie nadaje się do realizacji, więc władze Elbląga ogłoszą wkrótce konkurs. Sugerowaliśmy takie rozwiązanie we wcześniejszej publikacji.

Sprawa muralu, który ma powstać na budynku przy ul. Teatralnej i uświetnić 780. rocznicę nadania praw miejskich Elblągowi od początku budzi emocje. Urzędnicy najpierw rozpoczęli głosowanie na profilu Miasto Elbląg na Facebooku, prezentując dwie pracy powstałe przy użyciu AI. Gdy w sieci wylała się na nich fala krytyki, ratusz głosowanie przerwał i zaproponował inne rozwiązanie – to mieszkańcy mieli zaproponować swoje projekty, które miał ocenić zespół powołany przez Centrum Sztuki Galerii El.

Już wtedy pytaliśmy, dlaczego nie ogłoszono konkursu dla artystów – z regulaminem, jasnymi zasadami i nagrodami. Ostatecznie tak się właśnie stanie po rekomendacji zespołu powołanego przez Galerię EL. Okazało się bowiem, że żadna z 10 nadesłanych propozycji przez mieszkańców nie zyskała przychylności oceniających.