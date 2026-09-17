Byli prezydenci patronami skwerów

Władze Elbląga chcą z okazji 780. rocznicy nadania praw miejskich upamiętnić w przestrzeni publicznej byłych nieżyjących już prezydentów. Józef Gburzyński, Henryk Słonina i Jerzy Wilk zostaną patronami skwerów.

Józef Gburzyński (prezydent Elbląga w latach 1990-94) zostanie patronem skweru przy ul. Lotniczej (teren zielony przy wieżowcach), Henryk Słonina (prezydent w latach 1998-2010) – patronem skweru przy ul. Hetmańskiej (teren, na którym jest herb miasta z kwiatów), a Jerzy Wilk (prezydent w latach 2013-2014) – patronem skweru przy ul. Spacerowej (przy dawnym wejściu na byłe kąpielisko miejskie).

Inicjatywa władz miasta została zaakceptowana przez rodziny byłych prezydentów i pozytywnie zaopiniowana przez komisję ds. nadawania nazw w Elblągu. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się na najbliższej sesji Rady Miejskiej 24 września.

Od lewej: Józef Gburzyński, Henryk Słonina, Jerzy Wilk (fot. archiwum portEl.pl)

W uzasadnieniu uchwał Rada Miejska przypomniała krótko biogramy byłych prezydentów. Publikujemy je poniżej.

Józef Gburzyński

Urodził się 19 marca 1949 r. w Napiwodzie, zmarł 15 lutego 2018 r. w Elblągu. Był pracownikiem Zakładów Mechanicznych „Zamech” w Elblągu, w których w sierpniu 1980 r. współorganizował strajk rotacyjny. Od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w strajku. Został aresztowany 13 listopada 1982r., zwolniony na mocy amnestii 30 lipca 1983 r.

Był pierwszym Prezydentem Elbląga po zmianie ustroju państwa. To m.in. dzięki niemu miasto przejęło majątek od Skarbu Państwa, zostały skomunalizowane najważniejsze przedsiębiorstwa. Był wiceprezesem Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Przyroda” w Elblągu, współzałożycielem i członkiem Prezydium Stowarzyszenia Osób Represjonowanych i Poszkodowanych w latach 1980–1990 Regionu Elbląskiego, a od 2005 działał w Stowarzyszeniu Rozwój i Praca Przyszłością Samorządu. Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

Henryk Słonina

Urodził się 25 marca 1939 r. w Kamieniu, zmarł 1 marca 2020 r. w Nowym Dworze Gdańskim. W 1998 r. został wybrany przez Radę Miejską na prezydenta Elbląga. W wyborach samorządowych w 2002 r., startując z listy KKW SLD-UP, skutecznie ubiegał się o reelekcję, wygrywając w drugiej turze.

W kolejnych wyborach, startując z listy koalicji Lewica i Demokraci, został wybrany w pierwszej turze. - Zawdzięczamy mu nowoczesny wygląd naszego miasta, nowe inwestycje i ważne obiekty, w tym halę sportowo-widowiskową, trasę Unii Europejskiej, Ratusz Staromiejski, Elbląski Park Technologiczny, nowoczesny Zakład Utylizacji Odpadów, czy hospicjum elbląskie. Był działaczem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, w tym prezesem Zarządu Powiatowego oraz wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego w Elblągu – informuje Rada Miejska w uzasadnieniu uchwały.

W 2010 zasiadał w Narodowej Radzie Rozwoju przy prezydencie RP Lechu Kaczyńskim. Odznaczony Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

Jerzy Wilk

Urodził się 15 marca 1955 r. w Elblągu, zmarł 16 maja 2021 r. również w Elblągu. W latach 2006-2013 był wiceprzewodniczącym, a w latach 2014-2015 przewodniczącym Rady Miejskiej w Elblągu. Prezydentem Miasta został w 2013 r.

W krótkiej kadencji doprowadził do budowy Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. W wyborach parlamentarnych w 2015, liczbą 14 904 głosów, uzyskał z listy PiS mandat poselski. Wyborczy sukces powtórzył w 2019 roku, zostając posłem na kolejną kadencję. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyż Wolności i Solidarności oraz pośmiertnie w 2021 roku Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski