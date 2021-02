Atak zimy nie opóźnił prac na Mierzei

Mimo silnych mrozów i mocnych opadów śniegu intensywność robót na budowie przekopu Mierzei Wiślanej nie maleje. Trwają prace narzutowe w części morskiej. Zakończono wykonywanie ścianki szczelnej, mikropali i wykopów pod pale CFA w śluzie Kanału Żeglugowego. Montowana jest konstrukcja stalowa obu mostów. Harmonogram robót uległ modyfikacji jedynie na sztucznej wyspie, ponieważ Zalew Wiślany zamarzł. Nie zagraża to jednak planowanemu ukończeniu prac. Zobacz zdjęcia.

Na mierzeję przypływają już statki z kamieniem hydrotechnicznym ze Skandynawii. Jest to możliwe, ponieważ wykonano pogłębianie akwenu wodnego na obszarze basenu morskiego Portu Osłonowego na Zatoce Gdańskiej. Transport materiałów przez morze pozwala odciążyć lokalne drogi, co zmniejsza uciążliwość inwestycji dla okolicznych mieszkańców.

- Do budowy pierwszego etapu potrzebujemy 390 tys. ton kamienia, z czego ponad połowa została już dostarczona na miejsce inwestycji. Służy on do umacniania falochronów, tak jak i bardzo ciekawy konstrukcyjnie X-block plus. Warto podkreślić, że jest to element, który na budowie hydrotechnicznej w Polsce pojawia się po raz pierwszy, a po raz drugi w Europie. Daje on gwarancję stabilności budowli hydrotechnicznej, ale także oszczędności jeśli chodzi o zaangażowanie m.in. betonu, który trzeba by było wykorzystać do umocnienia falochronu – powiedział kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Ale to nie jedyne zadanie, jakie w ostatnim czasie wykonano w rejonie Zatoki Gdańskiej. Rozpoczęły się prace narzutowe na grodzy Falochronu Zachodniego. Trwają też roboty związane z betonowaniem oczepu części lądowej oraz płyty części zasadniczej tego falochronu. Dotąd wykonano sekcje od 1 do 8 oraz 10. Kontynuowana jest produkcja betonowych elementów prefabrykowanych typu X-block plus.

Intensywne prace trwają w Kanale Żeglugowym. W śluzie zakończono wykonywanie ścianki szczelnej, mikropali, a także wykopów pod pale CFA. Wszystkie tego typu pale są już gotowe.

Poza tym, montowana jest konstrukcja stalowa obu mostów obrotowych – dzięki nim będzie możliwe utrzymanie ruchu samochodowego bez przerw, niezależnie od przepływających nową drogą wodną jednostek.

- Montowane są elementy mechaniki i hydrauliki mostu południowego. Przyspawano też na nim wszystkie elementy ramy głównej – informuje Jacek Szymański, dyrektor projektu konsorcjum NDI/Besix.

Coraz bliżej do końca budowy Kapitanatu Nowy Świat. Obecnie układana jest posadzka z gresu na parterze i na I piętrze. Na wszystkich kondygnacjach trwają roboty wykończeniowe, m. in. kładzione są gładzie szpachlowe, trwa malowanie, wykonywana jest instalacja elektryczna, wentylacyjna i sanitarna.

- Budynek Kapitanatu, jako placówka Urzędu Morskiego w Gdyni będzie dość dużym i mam nadzieję atrakcyjnym architektonicznie obiektem. To z niego administracja morska będzie czuwała nad bezpieczeństwem akwatorium oraz ruchem statków handlowych i turystycznych w rejonie przejścia przez Mierzeję Wiślaną - dodał Wiesław Piotrzkowski.

Ze względu na zamarznięcie Zalewu Wiślanego konieczne było czasowe wstrzymanie działań na sztucznej wyspie. Kontynuowane są natomiast dostawy materiałów: grodzic i rozpór tymczasowych. Odbywa się serwis sprzętu.

- Poza tym prowadzone są prace związane z montażem sieci wzdłuż kanału żeglugowego. Trwa montaż układu podczyszczającego dla wylotu nr VII - separatora, osadnika, studni, korpusu przepompowni oraz montaż instalacji wewnętrznych w budynku kapitanatu i odwiert pod studnię głębinową S-1 dla tego obiektu. Testowany jest nadrzędny system sterowania – wylicza Jacek Szymański, dyrektor projektu konsorcjum NDI/Besix.

Najbliższe tygodnie na budowie to m. in. profilowanie skarp na obu falochronach, kontynuacja prac narzutowych i roboty żelbetowe na falochronach. Nadal odbywać się będzie produkcja, dostawa oraz wbudowywanie betonowych elementów X-block plus. W śluzie wykonane zostanie 60 procent chudego betonu pod płyty denne i prowadzone będą roboty związane ze zbrojeniem i betonowaniem. W Kanale Żeglugowym kontynuowane będzie pogrążanie ścianek szczelnych oraz wykonywania mikropali, a także betonowanie. Roboty obejmą także oba mosty.

Jeśli pogoda pozwoli i Zalew Wiślany odmarznie, planowane jest dalsze pogrążanie ściany grodzy tworzącej obwiednie sztucznej wyspy oraz montaż ściągów oraz zasypów grodzy. W planach jest też przygotowanie nabrzeża przeładunkowego wraz z placem składowym kamienia hydrotechnicznego w porcie elbląskim oraz rozpoczęcie dostaw kamienia hydrotechnicznego do magazynu.