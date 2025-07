Przejrzeliśmy majątki władz regionu

Przeglądaliśmy oświadczenia majątkowe elbląskich radnych, szefów spółek, dyrektorów instytucji i władz miasta. Dzisiaj sprawdziliśmy, jakie majątki zgromadzili przedstawiciele władz województwa, w których również zasiada elblążanin. W zestawieniu ujęliśmy skład zarządu województwa warmińsko-mazurskiego, skarbnika oraz radnych z okręgu nr 3, który obejmuje m.in. Elbląg. Co zmieniło się w ich majątkach w porównaniu z 2023 r.?

Dane opracowaliśmy z oświadczeń majątkowych składanych przez radnych i zarząd województwa za 2024 rok.

Oświadczenia majątkowe zarządu województwa

Marcin Kuchciński, marszałek województwa

oszczędności: 82 tys. zł (o 32 tys. więcej niż w 2023 r.)

nieruchomości: dom o pow. 187 m kw. i wartości 1,3 mln zł (wartość wyższa o 620 tys. zł, współwłasność majątkowa), działka pod domem - 180 tys. zł (współwłasność majątkowa, wartość wyższa o 80 tys. zł niż rok wcześniej)

dochody za 2024 r.: 320,3 tys. 258,4 tys. zł (wynagrodzenie z Urzędu Marszałkowskiego w 2024 r., wyższe o 61,8 tys. zł niż rok wcześniej)

samochód: toyota verso (2017), triumph speed (2008) – bez zmian

kredyty: konsumpcyjny – do spłaty 69,7 tys. zł (o 14 tys. zł mniej niż rok wcześniej), pożyczka żony z Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, do spłaty 21,5 tys. zł (o 7,5 tys. zł mniej niż rok wcześniej). Najem długoterminowy auta (działalność żony, wysokości nie podano).

Maria Bąkowska

oszczędności: 3 tys. zł (o 8,8 tys. zł mniej niż rok wcześniej)

nieruchomości: 60-metrowe mieszkanie o wartości ok. 450 tys. zł (bez zmian); działka letniskowa o pow. 885 m kw. i wartości 51 tys. zł (bez zmian); udziały w dwóch niezabudowanych działkach (jeden 3/135, drugi 3/222) o łącznej wartości 3 tys. zł (bez zmian), mieszkanie o pow. 37,8 tys. zł i wartości ok. 350 tys. zł (bez zmian); stanowisko garażowe o wartości 20 tys. zł; (bez zmian)

dochody za 2024 r.: 289 tys. zł (z tytułu pracy w Urzędzie Marszałkowskim, o 250 tys. zł więcej niż rok wcześniej), 12,3 tys. zł (z tytułu pracy w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, o 145,8 tys. zł mniej niż w 2023 r.); 6,9 tys. zł – dochód z wynajmu mieszkania (nie było tego w poprzednim oświadczeniu). W sumie o 112 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

samochód: nissan juke (2016, bez zmian)

kredyty: mieszkaniowy – do spłaty 234,7 tys. zł (o 2,3 tys. zł mniej niż w 2023 r.)

Sylwia Jaskulska

oszczędności: 25 tys. zł (o 4 tys. zł mniej niż rok wcześniej)

nieruchomości: budynek mieszkalny o pow. 96 m kw., budynek gospodarczy o pow. 46 m kw., garaż o powierzchni 24 m kw. (łączna wartość 350 tys. zł), budynek letniskowy o pow. 123 m kw. o wartości 390 tys. zł (współwłasność z bratem, w tym majątek odrębny 1/3 o wartości 130 tys. zł, bez zmian); działka pod budynkiem letniskowym o pow. 755 m kw. i wartości 39 tys. zł (współwłasność z bratem, majątek odrębny w 1/3 – wartość 13 tys. zł, bez zmian), działka pod budynkiem mieszkalnym i garażem o pow. 549 m kw. i wartości 35 tys. zł; działka rolna z decyzją o warunkach zabudowy o pow. 4 tys. m kw. i wartości 120 tys. zł; dwie działki rolne o pow. 3100 m kw każda i wartości 90 tys. zł każda. Powyższe działki rolne oddała w dzierżawę, nie pobiera opłat bezpośrednich z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (bez zmian).

dochody za 2024 r.: 303,9 tys. zł (wynagrodzenie za pracę w Urzędzie Marszałkowskim za 2024 r., więcej o 54 tys. zł niż rok wcześniej), 30 tys. zł (umowa najmu lokalu mieszkalnego, o 3 tys. zł więcej niż rok wcześniej). Nie wpisała już alimentów, które były podane w poprzednim oświadczeniu.

samochód: nie ma (bez zmian)

kredyty: mieszkaniowy (do spłaty 24 tys. zł; o 32. tys. zł mniej niż rok wcześniej)

Katarzyna Sobiech

oszczędności: 16 tys. zł (o 19 tys. zł więcej niż rok wcześniej)

nieruchomości: dom o pow. 108 m kw. I wartości 600 tys. zł (wartość wyższa o 50 tys. zł); działka pow. 1,79 ara i wartości 80 tys. zł (obie współwłasność małżeńska, wartość większa o 30 tys. zł)

dochody za 2024 r.: 72,5 tys. zł brutto (Piski Dom Kultury, do 14.05.2024 r., mniej o 56,6 tys. zł), 164 tys. zł (od 14.05 do 31.12.2025 – Urząd Marszałkowski w Olsztynie; 18,5 tys. zł (do 14.05.2025 r. – dieta radnej, o 15,7 tys. zł więcej niż w 2023 r.). W sumie 123 tys. więcej niż rok wcześniej. Wpisała również sprzedaż auta za 10 tys. zł.

samochód: toyota yaris cross (2023), sprzedała toyotę RAV4 z 2005 r.

kredyty: hipoteczny (do spłaty 151,5 tys. zł, mniej o 47 tys. zł niż rok wcześniej), pożyczka na zakup samochodu (do spłaty 28,2 tys. zł, 19 tys. zł mniej niż rok wcześniej)

Robert Turlej

oszczędności: 59,8 tys. zł (6,6 tys. zł więcej niż w 2023 r.), 300 euro (o 700 euro mniej niż rok wcześniej)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 59,6 m kw. i wartości 380 tys. zł. (1/2 udziału spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wartość wyższa o 30 tys. zł); mieszkanie o pow. 34 m kw. i wartości 170 tys. zł (spółdzielcze własnościowe, wspólnota małżeńska, o 20 tys. zł więcej niż rok wcześniej); garaż o wartości 25 tys. zł (1/2 udziału, o 5 tys. zł więcej niż rok wcześniej), działka budowlana (budowa domu) o pow. 1500 m kw. i wartości 700 tys. zł (wspólnota małżeńska)

dochody za 2024 r.: 199,8 tys. zł brutto (umowa o pracę w Urzędzie Marszałkowskim), 18,5 tys. zł brutto (umowa zlecenie); 14,9 tys. zł (dieta radnego miasta Elbląg, o 23,6 tys. zł mniej niż rok wcześniej). Nie ma już dochodów z pracy w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. W sumie o 92 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

samochód: hyundai i40 (2012, bez zmian)

kredyty: nie ma (bez zmian)

Po raz pierwszy w zestawieniu ujęliśmy też oświadczenie majątkowe skarbnika województwa.

Aleksandra Waszkiewicz, skarbnik województwa

Oszczędności: 335 tys. zł, 100 euro, 300 koron duńskich

Nieruchomości: dom o powierzchni 200 m kw. I wartości 950 tys. zł; działki pod domem o pow. 733 m kw i wartości 150 tys. zł (wszystko współwłasność z dziećmi)

Dochody za 2024 r.: 270,7 tys. zł (Urząd Marszałkowski), 102,9 tys. zł (emerytura)

Samochód: audi A Q2 1500 (2020 rok i wartości 70 tys. zł),

Kredyty: nie ma

Radni wojewódzcy z okręgu nr 3

Jan Bobek

oszczędności: 150 tys. zł (bez zmian)

nieruchomości: dom o pow. 240 m kw. oraz działką o pow. 0,045 ha i wartości 850 tys. zł; gospodarstwo rolne o łącznej pow. 146,5 ha (w tym 107 ha grunty rolne i łąki, 33 ha lasów) o łącznej wartości 4,5 mln zł (bez zmian)

dochody za 2024 r.: 304,8 tys. zł (z gospodarstwa, o 18 tys. zł mniej niż w 2023 r.), 57,6 tys. zł (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Olsztyn, o 23,1 tys. zł więcej niż rok wcześniej), 39,5 tys. zł (mniej o 10 tys. zł), 111,7 tys. Zł (emerytura, w 2023 r. była renta w wysokości 32,3 tys. zł, a więc o 79,6 tys. zł więcej niż rok wcześniej ), 7,7 tys. zł (Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, tego dochodu rok wcześniej nie było), 2 tys. Zł (dywidenda, wcześniej jej nie było). W sumie o ok. 87 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

samochód: opel astra (2014), VW Luppo (1999), Suzuki Jimny (2023). Radny wpisał też w oświadczenie ciągnik, bronę i agregat. Bez zmian

kredyty: 388 tys. zł (kredyt hipoteczny, o 17 tys. zł mniej niż rok wcześniej), 83,1 tys. zł (pożyczka na gospodarstwo, o 22,3 tys. zł więcej niż rok wcześniej), 17 tys. zł – limit odnawialny na karcie (bez zmian), 15 tys. zł – karta kredytowa (o 5 tys. zł mniej niż w 2023 r.), 67 tys. zł (kredyty). Spłacił część zobowiązań. W sumie ok. 170 tys. zł mniej niż rok wcześniej.

Marek Chyl

oszczędności: 52 tys. zł (o 10 tys. zł więcej niż w 2023 r.), papiery wartościowe na kwotę ok. 2,7 tys. zł (o ok. 400 zł mniej)

nieruchomości: dom o pow. 170 m kw.z działką o pow. 1,3 tys. m kw. o wartości 300 tys. zł; 4 hektary ziemi rolnej o wartości 100 tys. zł; hektar gruntu częściowo zabudowany o wartości 150 tys. zł. (wszystkie nieruchomości bez zmian)

dochody za 2024 r.: 87 tys. zł (emerytura, mniej o 73 tys. zł niż rok wcześniej), 46,4 tys. zł (dieta radnego, o 3 tys. zł więcej), 44 zł (dochód z PIT-38, akcje). W sumie o 70 tys. zł mniej niż rok wcześniej.

samochód: honda HRV (2018) o wartości 74 tys. zł (o 6 tys. zł mniej niż rok wcześniej); chrysler pacifica (2018) o wartości 110 tys. zł (o 2 tys. zł mniej niż rok wcześniej). Nie ma już hondy jazz z 2009 r.

kredyty: nie ma (bez zmian)

Marcin Kazimierczuk

oszczędności: 240 tys. zł (70 tys. zł więcej niż rok wcześniej), 1000 euro, 1000 dolarów (waluty bez zmian)

nieruchomości: 4 mieszkania o pow. 34, 61, 71 i 85 m kw. I wartości odpowiednio: 150 tys., 300 tys., 380 tys., 450 tys. zł. (wszystkie współwłasność małżeńska); garaż o pow. 16 m kw. I wartości 40 tys. zł, działka niezabudowana o pow. 0,2 ha i wartości 30 tys. zł (nieruchomości bez zmian)

dochody za 2024 r.: 78,7 tys. zł (umowa o pracę ARIMR, rok temu nie było tego źródła); 65,6 tys. Zł (umowa o pracę UWM, o 20,3 tys. zł mniej niż rok wcześniej), 87,4 tys. Zł (KOWR, umowa o pracę, o 134 tys. zł mniej niż rok wcześniej), 36 tys. Zł (dieta radnego, o 500 zł mniej), 11,4 tys. zł (członek rady nadzorczej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Górowie Iławeckim, o 3,5 tys. zł mniej); 3,3 tys. zł (TVP, bez zmian), 500 zł (Urząd Miasta w Lidzbarku Warmińskim, dieta). W sumie ok. 79 tys. zł mniej niż rok wcześniej.

samochód: volkswagen passat (2013), ford fiesta (2011) – bez zmian

kredyty: nie ma (bez zmian)

Łukasz Kochan

oszczędności: 186,1 tys. zł (o 162 tys. zł więcej niż rok wcześniej), 1127 dolarów (bez zmian)

nieruchomości: dom o pow. 107 m kw.i wartości 700 tys. zł (współwłasność małżeńska), działka pod domem o pow. 945 m kw. i wartości 113 tys. zł; mieszkanie o pow. 74,5 m kw. I wartości 750 tys. zł (współwłasność małżeńska, wartość wyższa o 321 tys. zł) wraz z udziałem 1/2 w gruncie o pow. 132 m kw. i wartości 2 tys. zł.

dochody za 2024 r.: 130,1 tys. zł (emerytura, o 85 tys. zł więcej niż rok wcześniej), 21,7 tys. zł (dieta radnego, o 2 tys. zł mniej), 27,6 tys. zł (dochód z najmu nieruchomości, o 15 tys. zł więcej); W sumie o 98 tys. zł więcej niż rok wcześniej)

samochód: audi A4 (2013), BMW 525 (2005), bez zmian

kredyty: hipoteczny (do spłaty - 447 tys. zł, więcej o 173 tys. zł niż rok wcześniej)

Elżbieta Ruda

oszczędności: 50 tys. zł (o 10 tys. zł mniej niż rok wcześniej)

nieruchomości: dom o pow. 180 m kw. na działce o pow. 800 m kw. Wartość 1,5 mln zł (o 200 tys. zł więcej niż przed rokiem); mieszkanie o pow. 55 m kw. I wartości 500 tys. zł (o 100 tys. zł więcej).; dom o pow. 100 m kw. I wartości 520 tys. zł (o 70 tys. zł więcej); trzy działki budowlane o pow. 0,33 ha każda o łącznej wartości 450 tys. zł. (bez zmian)

dochody: przychód z działalności gosp. - 196 tys. zł (mniej o 1,2 mln zł), dochód - 131 tys. zł (o 100 tys. zł więcej niż rok wcześniej)

samochód: fiat tipo (2018, miała dwa poprzednio), opel movano (food track, 2019)

kredyty: hipoteczny (do spłaty 265 tys. zł, bez zmian), mieszkaniowy (do spłaty 218 tys. zł, bez zmian), pożyczka gotówkowa (do spłaty 50 tys. zł, bez zmian), kredyt gotówkowy (do spłaty 80 tys. zł, bez zmian), kredyt gotówkowy (do spłaty 200 tys. zł, o 13 tys. zł mniej),, kredyt (297 tys. zł); trzy nakazy zapłaty na kwotę - 16,9 tys. zł, 45 tys. zł i 133,4 tys. zł (nakazy bez zmian). Nie ma już karty kredytowej (na kwotę 40 tys. zł). W sumie zobowiązania o 53 tys. zł mniejsze niż rok wcześniej.