Elblążanie na Salonie

W czwartkowy (10 lipca) wieczór porozmawialiśmy z niektórymi uczestnikami tegorocznego Salonu Elbląskiego. Magdalena Kawałkowska zaprezentowała obraz "Judasz". Taki w drzwiach, nie ten z Biblii.

- Moja praca jest innym spojrzeniem na typowy kadr. Kojarzy mi się z tematami na zajęciach w szkole, comiesięcznymi szkicami z cyklu „widok z okna” – opowiada Magdalena Kawałkowska. - Judasz to takie zapomniane okno, których ludzie kiedyś częściej używali, teraz są domofony. Kiedy spojrzałam przez judasza pomyslałam, że to okazja do zabawy przestrzenią, perspektywą, również zabawa formatem, bo wcześniej robiłam wszystko „na kwadracie” – mówi. Dodaje, że to jej drugi Salon Elbląski – Uczestnictwo w salonie to dla mnie kolejny etap, miło mi, że zostałam doceniona przez komisję i mogłam zaprezentować swoje prace. To osobisty sukces – podkreśla.

- Środowisko jest tu skupione w jednym miejscu i to najlepszy moment, żeby pokazać coś swojego - mówi Mariusz Owczarek. – Generalnie nigdy nie podejmuję działań pod Salon, raczej zawsze wybierałem to, co wydaje mi się najbardziej autentyczne w danym momencie. Samo wydarzenie jest pretekstem, żeby pokazać swoje działania na tę chwilę. To, co pokazuję teraz, pokazuje aktualną sytuację w moim życiu – tłumaczy. Jego praca mówi o mobbingu społecznym nauczycieli, to nagranie wideo, zawierała też element performance’u. – Od ładnych paru lat jestem nauczycielem. Jest to trudna praca, obciążająca fizycznie, a jeszcze bardziej psychicznie. Jak jest traktowany nauczyciel w społeczeństwie? Uważa się to za pracę mało obciążającą, lekką, przyjemną, z długimi wakacjami. To niesamowite, że od 15 lat jestem związany z oświatą i cały czas jest tak samo, mimo szumnych reform nie ma zmian. Wideo, które prezentuję, pokazuje moje spostrzeżenia, to, co ktoś przeżywa w roli nauczyciela. To moja interpretacja, odzwierciedlenie myślenia i odczuwania - wyjaśnia twórca.