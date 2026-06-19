Będzie jaśniej na lodowisku

Kolejnym etapem modernizacji hali lodowiska „Helena” jest remont oświetlenia. Swoją ofertę na jego wykonanie złożyły cztery firmy.

Przypomnijmy: elbląski MOSiR uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki (w ramach Programu Budowy Lodowisk edycja 2025) na modernizację oświetlenia. W ramach inwestycji zostanie wymienione oświetlenie („zwykłe” i awaryjne) nad taflą lodowiska, a także oprawy oświetlenia trybun, antresoli oraz oświetlenia ewakuacyjnego płyty lodowiska. Dodatkowo zostanie wymieniona instalacja elektryczna oraz przebudowane rozdzielnice.

W postępowaniu przetargowym wpłynęły oferty czterech firm. Najtańszą złożył Twój Elektryk 24 Katarzyna Zając z Nowej Wsi Kąckiej, która swoje usługi wyceniała na 492 tys. zł. Urzędnicy na tę inwestycję przeznaczyli 698 tys. zł; najtańsza oferta mieści się więc w urzędniczym limicie. Pozostałe oferty przekraczają ten limit.

Obecnie trwa formalnie i merytoryczne badanie oferty. Wykonawca będzie miał trzy miesiące na wykonanie prac.