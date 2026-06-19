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Będzie jaśniej na lodowisku

 Elbląg, Będzie jaśniej na lodowisku
fot. MOSiR (arch. portEl.pl)

Kolejnym etapem modernizacji hali lodowiska „Helena” jest remont oświetlenia. Swoją ofertę na jego wykonanie złożyły cztery firmy.

Przypomnijmy: elbląski MOSiR uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki (w ramach Programu Budowy Lodowisk edycja 2025) na modernizację oświetlenia. W ramach inwestycji zostanie wymienione oświetlenie („zwykłe” i awaryjne) nad taflą lodowiska, a także oprawy oświetlenia trybun, antresoli oraz oświetlenia ewakuacyjnego płyty lodowiska. Dodatkowo zostanie wymieniona instalacja elektryczna oraz przebudowane rozdzielnice.

W postępowaniu przetargowym wpłynęły oferty czterech firm. Najtańszą złożył Twój Elektryk 24 Katarzyna Zając z Nowej Wsi Kąckiej, która swoje usługi wyceniała na 492 tys. zł. Urzędnicy na tę inwestycję przeznaczyli 698 tys. zł; najtańsza oferta mieści się więc w urzędniczym limicie. Pozostałe oferty przekraczają ten limit.

Obecnie trwa formalnie i merytoryczne badanie oferty. Wykonawca będzie miał trzy miesiące na wykonanie prac.

SM

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