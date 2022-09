Będzie remont

Część budynku przy ul. Zamkowej 16A ma przejść remont. Modernizacja ma na celu lepsze przystosowanie budynku dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Budynek przy ul. Zamkowej 16 A (dawna siedziba Zespołu Szkół Zawodowych nr 1) przejdzie gruntowny remont. Dziś jest użytkowany przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Środowiskowy Don Samopomocy nr 3 w ramach którego funkcjonuje Dom Dziennego Pobytu. W budynku przy ul. Zamkowej 16A obecnie znajduje się Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej nr 3. ŚDS przeniósł się tam w 2019 r., po tym jak z Zamkowej wyprowadził się Zespół Szkół Zawodowych nr 1. - Jest tak, jakby otworzyło się nam niebo nad głową. Mamy piękne, przestronne sale do rehabilitacji i terapii, uczestnicy mają do dyspozycji aulę do muzykoterapii, świetlicę, patio, boisko sportowe. Tu będą mogli rozwijać się i spełniać swoje marzenia - mówiła wówczas Krystyna Grzybicka, dyrektor ŚDS.

Dziś miasto, korzystając z dofinansowania zewnętrznego z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej chce zmodernizować budynek. Urzędnicy ogłosili przetarg na remont budynku. W ramach inwestycji zostanie opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa i wykonanie prace budowlane. Co konkretnie? Prace demontażowe i rozbiórkowe, izolacje, nowe ścianki działowe, nowa stolarka okienna i drzwiowa, malowanie, wykonanie podłoży i podłóg, montaż instalacji wod-kan i elektrycznej. Budynek zyska też nowe wyjście ewakuacyjne od strony dziedzińca z podjazdem dla osób na wózkach inwalidzkich oraz wejście od strony południowej (również z podjazdem dla wózkowiczów).

Cała inwestycja ma zostać zakończona 75 dni od daty udzielenia zamówienia. Oferty można składać do 20 września. W tym dniu nastąpi też otwarcie ofert i powinniśmy dowiedzieć się na ile inwestycje wycenili potencjalni wykonawcy oraz na ile oszacowali ją urzędnicy.