Bliżej remontu Mostu Wyszyńskiego

7 firm złożyło swoje oferty na remont Mostu im. kardynała Wyszyńskiego w Elblągu. Niemal wszystkie zmieściły się w urzędniczym limicie. Kto złożył najtańszą ofertę?

Most im. kardynała Wyszyńskiego potrzebuje remontu. Kilka tygodni temu ratusz ogłosił przetarg w tej sprawie. Planowane prace dotyczą przebudowy ustroju nośnego mostu poprzez wymianę przęsła środkowego, wzmocnienia konstrukcji mostu, przebudowy przyczółków obiektu mostowego, naprawy i wykonania zabezpieczenia powierzchniowego elementów betonowych, wymiany i odtworzenia elementów wyposażenia mostu: nawierzchni jezdni na obiekcie, kap chodnikowych, izolacji płyty pomostu, odwodnienia obiektu i jezdni, urządzeń dylatacyjnych, barier i balustrad, oświetlenia.

Do ratusza wpłynęło siedem ofert firm, które chciałyby wykonać inwestycję, dzisiaj zostały otwarte. Jak się okazuje, na tę inwestycję urzędnicy przeznaczyli 18,1 mln zł. Najtańszą ofertę przedstawiła firma Strabag z Pruszkowa. Swoje usługi wyceniła na 11,3 mln zł. Najdroższą ofertę przygotował Freyssinet Polska z Warszawy – 18,6 mln zł.

Teraz urzędnicy sprawdzą oferty pod względem formalnym i jeżeli nie będzie przeszkód, to zostanie zawarta umowa ze zwycięzcą przetargu.

W projekcie umowy miasto informuje, że "na przełomie sierpnia i września 2026 r. zamierza wykonać i uruchomić tymczasową przeprawę mostową przez rzekę Elbląg w lokalizacji przy skrzyżowaniu Bulwar Zygmunta Augusta z ul. Wapienną w kierunku ul. Warszawskiej. Utrzymanie tymczasowej przeprawy mostowej należeć będzie do jego wykonawcy wyłonionego w odrębnym postępowaniu przetargowym". Na realizację przebudowy mostu zwycięzca przetargu będzie miał 8 miesięcy od uruchomienia przeprawy tymczasowej.

