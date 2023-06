Bożego Ciała w rękach radnych

Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w Elblągu radni pochylą się nad uchwałą dotyczącej inwestycji mieszkaniowej przy ul. Bożego Ciała. Miałyby tam powstać trzy budynki wielorodzinne z infrastrukturą. To kolejne podejście dewelopera do inwestycji w tym miejscu.

Przypomnijmy, że pierwszy wniosek o lokalizację inwestycji przy ul. Bożego Ciała firma Dragon Krzysztof Smogorzewski złożyła w 2021 roku, wtedy krytycznie do projektu odniosła się zarówno Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna oraz urzędnicy z departamentu geodezji i nieruchomości i zarządu dróg. Wskazywano m. in., że osiedle w tym kształcie zepsuje krajobraz tego miejsca, według pierwotnej koncepcji należałoby też zmienić lokalizację obelisku poświęconego pamięci ofiar Sprawy Elbląskiej. Inwestor wycofał swój wniosek tuż przed głosowaniem radnych w tej sprawie. Teraz temat powrócił, przy artykule przedstawiamy wizualizację planowanego osiedla w nowym kształcie.

Widok od strony ul. Bożego Ciała (wizualizacja inwestora)

W projekcie uchwały czytamy, że dla inwestycji ustala się powierzchnię użytkową mieszkań od minimalnej 25 m kw. do maksymalnej 380 m kw., łączną powierzchnię użytkową mieszkań od minimalnej 4800 m kw do maksymalnej 5800 m kw, minimalną liczbę mieszkań 85, maksymalną liczbę mieszkań – 105. Infrastrukturę towarzyszącą stanowić mają przyłącza niezbędnych mediów, wewnętrzna droga dojazdowa, miejsca parkingowe, dojścia i dojazdy do budynków, miejsca gromadzenia odpadów oraz tereny zielone i plac zabaw. "Pozostawia się nienaruszoną tablicę upamiętniającą Ofiary Sprawy Elbląskiej" – czytamy w projekcie uchwały.

Przypomnijmy, że inwestor kupił półhektarową działkę przy ul. Bożego Ciała od miasta w 2019 roku. Wylicytował ją za 900 tys. zł netto. Firma ma czas na rozpoczęcie jej zabudowy do końca 2024 roku i jej zakończenia do 31 grudnia 2026 roku. Czy radni zgodzą się na lokalizację tej inwestycji, przekonamy się podczas sesji Rady Miejskiej 20 czerwca.