Chcą budować mieszkania przy Winnej

Elbląska firma chce zbudować przy ul. Winnej wielorodzinny budynek mieszkalny z lokalem usługowym na parterze. Wystąpiła do ratusza w wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji na mocy tzw. ustawy lex deweloper. Zobacz wizualizacje.

- Planowana inwestycja będzie powiązana przestrzennie z terenami zabudowy mieszkalnej od strony ul.Winnej i terenami usługowymi od strony ul.12 Lutego, a elementem spajającym będzie ciąg pieszy prowadzony wzdłuż budynku od strony północnej, osłonięty murem oporowym oraz wysoka, uzupełniona zieleń, która od ul. 12 Lutego ma też spełniać rolę akustyczną – czytamy w koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, jaką inwestor złożył razem z wnioskiem o lokalizację inwestycji.

Inwestorem jest elbląska spółka MS Group. Planuje, że w czterokondygnacyjnym budynku będzie 26 mieszkań a na parterze jeden lokal usługowy. Hala garażowa ma mieć 25 miejsc postojowych, a budynek jedną klatkę schodowa oraz windę. .

By inwestycja doszła do skutku, przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę inwestor musi uzyskać zgodę Rady Miejskiej w Elblągu na lokalizację osiedla na mocy tzw. ustawy lex deweloper. To przepisy, które mają ułatwić deweloperom realizację swoich projektów niezależnie od miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zanim jednak dojdzie do głosowania na forum RM w tej sprawie, najpierw swoje uwagi do tego przedsięwzięcia może zgłosić do prezydenta każdy zainteresowany. Ma na to 21 dni, w tym przypadku do 15 lipca (szczegóły tego projektu tutaj) Swoje opinie wydadzą też różnego rodzaju instytucje, a cała procedura związana z udzieleniem lub nie zgody na inwestycję musi się zamknąć w ciągu 60 dni od złożenia wspomnianego wyżej wniosku przez inwestora. A to oznacza, że radni muszą się tą sprawą zająć najpóźniej w sierpniu.