Chcą opracować dokumentację na miejsca postojowe przy Dąbka

Dwóch chętnych zgłosiło się do przygotowania dokumentacji projektowej budowy miejsc postojowych po obu stronach ul. Dąbka. Miasto na to zadanie chce przeznaczyć niespełna 107 tys. zł. Przedstawione oferty przekraczają tę kwotę.

Wyłonionego w przetargu wykonawcę czeka opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej "budowy miejsc postojowych wzdłużnych w obrębie pasa drogowego po obu stronach ul. Dąbka". Mowa o odcinku tej ulicy od wjazdu na Targowisko Miejskie do skrzyżowania z ul. Pionierską. Zatoczki parkingowe powinny pomóc rozładować ruch aut szczególnie w dni targowe.

W przygotowanej dokumentacji należy uwzględnić roboty towarzyszące, czyli przebudowę istniejącego chodnika i ścieżki rowerowej; dostosowanie, przebudowę i rozbudowę elementów odwodnienia drogi; zabezpieczenie i przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej; zmianę i odnowienie elementów organizacji ruchu wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego; zagospodarowanie zieleni i elementy małej architektury.

Oferty złożyły firmy NEOX sp. z o.o. z Gdańska (niespełna 172 tys. zł brutto) i Tomasz Wojtanowski Obsługa Inwestycji Budowlanych z Elbląga (nieco ponad 257 tys. zł brutto).

Kryteria brane pod uwagę w przetargu to cena (60 proc.) i doświadczenie projektanta branży drogowej (40 proc.). Zwycięzca przetargu będzie miał pół roku na przygotowanie dokumentacji.