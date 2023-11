Co (będzie) słychać na Wyspie Spichrzów

Nabrzeże i parking – to tematy związane z Wyspą Spichrzów, które były przedmiotem poniedziałkowych obrad komisji gospodarki miasta. Co będzie się działo w okolicy powstawania Porta Mare? Zobacz aktualne zdjęcia z miejsca budowy biurowca.

Jak podkreślała podczas obrad Elżbieta Gieda, dyrektor Departamentu Inwestycji, miejska część inwestycji na Wyspie Spichrzów jest finansowana z Polskiego Ładu. Została już podpisana promesa, w oparciu o którą miasto zawarło umowę na wykonanie nabrzeża i parkingu. Zajmie się tym Korporacja Budowlana Doraco.

Inwestycja jest realizowana w formule "zaprojektuj i wybuduj", a ten pierwszy element stanowi wg urzędników duże wyzwanie. Jak tłumaczyła Elżbieta Gieda, charakter i lokalizacja inwestycji wymaga m. in. szeregu decyzji ministerialnych dotyczących choćby ochrony środowiska, część kompetencji w zakresie realizacji jest związana z prezydentem miasta, część z wojewodą, część z Urzędem Morskim etc. Projektowa część prac dotyczących nabrzeża ma zostać zakończona do czerwca 2024 r. Termin zakończenia robót przypada na sierpień 2025.

- Najważniejsze jest ustalenie naszych wspólnych działań z Porta Mare (czyli budową biurowca, realizowaną przez spółkę skarbu państwa ARP Operator - red.), ponieważ parking, który będzie usytuowany przy ul. Warszawskiej ma być ogólnodostępny, ale też do dyspozycji Porta Mare – mówiła Elżbieta Gieda. - Wiąże się to z koniecznością dokonywania uzgodnień pomiędzy naszymi projektantami, czyli tymi, którzy realizują to dla firmy Doraco i realizatorami Porta Mare. Jesteśmy w ścisłym kontakcie zarówno w zakresie rozwiązań związanych z infrastrukturą drogową, jak również z uzgadnianiem bezpiecznych dojść dla wszystkich użytkowników. Myślimy dość perspektywicznie uzgadniając nawet możliwość zastosowania zbliżonej formy elementów małej architektury. Tę nawiązaną współpracę oceniam bardzo pozytywnie – zaznaczyła Elżbieta Gieda.

Dyrektor Departamentu Inwestycji podkreśla, że więcej na temat miejsc postojowych będzie można powiedzieć w pierwszym kwartale 2024 r. Sam parking, zlokalizowany naprzeciwko Porta Mare, ma być realizowany w trzecim kwartale przyszłego roku. Będzie tam mogło zaparkować ok. 230 pojazdów. Biurowiec ma mieć z kolei swój parking podziemny i trochę miejsc parkingowych przy samych zabudowaniach.

- Wspólnie z Zarządem Dróg idziemy w kierunku stworzenia takiej powierzchni parkingowej, która będzie nie tylko funkcjonalna, ale też bezpieczna dla użytkowników, którzy będą przekraczać ul. Warszawską. Dwa przejścia z parkingu prowadziły będą kierunku nabrzeża, w kierunku biurowca. Jest to ulica bardzo ruchliwa – stwierdziła dyrektor Gieda.

Radny Cezary Balbuza w trakcie dyskusji proponował, by na parkingu pojawiły się nasadzenia, a także żeby pomyśleć w jego pobliżu o placu zabaw dla dzieci, alejkach spacerowych wokół terenu etc.

- Teren na wszystkie koncerty, na twardszej nawierzchni, która nie zmienia się w błoto po deszczu (byłby ułatwieniem w organizacji imprez – red.) - mówił przewodniczący komisji. - Zabudowuje nam się szybciej Stare Miasto i pewnie w najbliższym czasie będzie tam musiało być ograniczone parkowanie – zaznaczył i doprecyzował, że nie chodzi o mieszkańców historycznej dzielnicy Elbląga. - To jest taka najbliższa okolica, żeby przejść przez most i być na Starym Mieście – tłumaczył.

W toku dyskusji radna Krystyna Urbaniak wyraziła wątpliwość, czy nie szkoda Wyspy Spichrzów na parking, jednocześnie wyraziła sprzeciw wobec parkowania na starówce. Wiceprezydent Janusz Nowak podkreślał, że na Wyspie Spichrzów zostanie zastosowana nawierzchnia rozbieralna i w przyszłości będzie można tam wprowadzić wielopoziomowy parking albo jeszcze inne rozwiązania. Dyrektor Departamentu Zarząd Dróg Marek Pawlikowski przypomniał, że przy ul. Kumieli planowane jest utworzenie 50 nowych miejsc parkingowych.

Przypomnijmy. Władze miasta na budowę nabrzeża Wyspy Spichrzów i utworzenie miejsc postojowych przeznaczyły 30 mln złotych, z czego 27 mln to dofinansowanie z Polskiego Ładu. Z kolei budowa biurowca Porta Mare ma kosztować około 100 mln złotych i zakończyć się w 2024 roku.