Warmia i Mazury z bonem turystycznym

- Województwo warmińsko-mazurskie uruchamia własny bon turystyczny, który ma wesprzeć lokalną branżę turystyczną oraz zachęcić mieszkańców Polski do odwiedzenia tego regionu - podaje Onet. Bony mają być dostępne od 27 września.

Bon turystyczny to inicjatywa samorządu województwa, projekt opiewa na 2 mln zł. Będzie mógł z niego skorzystać każdy pełnoletni mieszkaniec kraju.

- Każda uprawniona osoba będzie mogła jednorazowo wygenerować bon na usługę noclegową, który będzie można zrealizować w wybranych obiektach na terenie województwa - podaje onet.pl.

Wysokość bonu, generowanego na specjalnej stronie internetowej, będzie zależeć od kategorii miejsca noclegowego i wynosić od 200 zł (np. na camping) do 500 zł (np. na trzy-pięciogwiazdkowy hotel). Żeby skorzystać z bonu, należy zarezerwować chociaż dwa noclegi od 27 września do 15 grudnia.

Bon turystyczny obowiązujący na terenie województwa to w Polsce nie nowość. Na Podlasiu trwa trzecia edycja takiego projektu.

Więcej na onet.pl