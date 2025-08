80-lecie II LO. Zmieniała się Polska, zmieniała się szkoła

3 października II Liceum Ogólnokształcące w Elblągu będzie świętować swoje 80-lecie. Z tej okazji odbędzie się m.in. gala jubileuszowa, bal i spotkanie absolwentów, wśród których nie brakuje ludzi sukcesu. Na portElu publikujemy cykl wspomnień, zachęcając absolwentów szkoły, w imieniu komitetu organizacyjnego, do udziału w uroczystych obchodach 80-lecia.

Dziennikarz Maciej Sandecki, obecnie redaktor naczelny "Dziennika Bałtyckiego", uczęszczał do II LO w latach 1988-1992, w czasie wielkich przemian ustrojowych w Polsce. Wspomina ten okres jako jeden z najpiękniejszych w swoim życiu – pełen młodzieńczej energii, wolności i odkryć.

– To był czas transformacji. Zmieniała się Polska i zmieniała się szkoła. Panowała wyjątkowa atmosfera – wspomina.

Najbardziej zapadły mu w pamięć szkolne subkultury – punki, metalowcy, depeszowcy, fani reggae. On sam był punkowcem, miał irokeza, czerwone spodnie i glany. – Założyliśmy wtedy zespół rockowy, graliśmy ostrego punk rocka w szkolnej harcówce – opowiada. Sprzęt zdobyli dzięki odnalezionym instrumentom na strychu szkoły, gdzie dawniej była strzelnica i sala przysposobienia obronnego – opowiada Maciej Sandecki.

W pamięci pozostały też liczne anegdoty. Jedną z nich był happening z okazji Dnia Kobiet – uczniowie przynieśli koleżankom kwiaty... w trumnie. – Wypożyczyliśmy ją w zastaw za moją gitarę. Dziewczyny były oburzone, ale my uznaliśmy to za żart i symboliczny pogrzeb PRL-owskich świąt – wspomina.

Najlepiej wspominał przedmioty humanistyczne – język polski, historię, geografię. Wziął udział w olimpiadzie filozoficznej i dotarł do etapu wojewódzkiego. Wśród nauczycieli szczególnie zapamiętał polonistkę panią Warszę, wychowawczynię Barbarę Jakubowską i dyrektor szkoły – panią Izabelę Babraj, która stworzyła otwarte, tolerancyjne liceum.

Choć początkowo nie wiedział, kim chce zostać, to licealne i studenckie doświadczenia doprowadziły go do zawodu dziennikarza. – Zacząłem w lokalnej redakcji „Gazety Wyborczej” jeszcze na studiach. Później pracowałem w Gdańsku – opowiada absolwent II LO.

Zmiany w mediach przez ostatnie dekady ocenia jako rewolucyjne. – Kiedy zaczynałem, wysyłało się teksty na dyskietkach pociągiem do drukarni. Dziś media muszą walczyć o uwagę czytelników z mediami społecznościowymi – dodaje Maciej Sandecki. Mimo to podstawowe zasady dziennikarskie jego zdaniem pozostają niezmienne: uczciwość, rzetelność, dociekliwość i niezależność.

Najbardziej ceni sobie te teksty, które coś zmieniły – pomogły ludziom, wywołały działania instytucji. – To one pokazują, że dziennikarstwo ma sens – podsumowuje Maciej Sandecki, który po wywiadzie z uczniami II LO nagrał filmik, na którym m.in. śpiewa hymn szkoły.

Maciej Sandecki

Jest redaktorem naczelnym "Dziennika Bałtyckiego", najstarszego tytułu na Pomorzu (ukazuje się od maja 1945 roku). Przez lata był największą i najważniejszą gazetą w regionie. W 2020 roku został kupiony od spółki Polska Press przez PKN Orlen.

Wcześniej Maciej Sandecki 25 lat pracował w "Gazecie Wyborczej". Jest dziennikarzem, komentatorem, felietonistą. Pisze m.in. o samorządzie, polityce, sprawach społecznych, demokracji, prawach człowieka, ekologii. Nagradzany za dziennikarstwo śledcze.

