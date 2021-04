Co dalej z biurowcem na Wyspie Spichrzów?

Po 15 maja Agencja Rozwoju Przemysłu ma przedstawić wizualizację biurowca, jaki ma powstać na Wyspie Spichrzów. Na jakim etapie są obecnie przygotowania do realizacji inwestycji?

Przypomnijmy, że biurowiec o powierzchni ok. 10 tys. m kw. ma powstać przy ul. Warszawskiej, na wyspie Spichrzów. Mają tu mieć swoje siedziby firmy świadczące nowoczesne usługi biznesowe. Według szacunków sprzed dwóch lat, biurowiec ma kosztować ok. 50 mln złotych, a wybuduje go spółka Operator ARP, która jest współwłaścicielem innej spółki – Porta Mare – założonej w 2019 roku przez rządową Agencję Rozwoju Przemysłu i elbląski samorząd w ramach programu „Fabryka” (miasto do spółki przekazało aportem grunt pod biurowiec). Na jakim etapie są obecnie przygotowania do tej inwestycji?

- Spółka (Operator ARP – red.), odpowiadająca za realizację przedsięwzięcia, zakontraktowała pracownię architektoniczną, która jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. Obecnie architekci są na etapie wykonywania projektu budowlanego – poinformował w odpowiedzi na nasze pytania Dariusz Andrzejewski, kierownik Projektu w Biurze Transakcji i Realizacji Inwestycji Operator ARP. - Należy podkreślić, że przygotowywana koncepcja będzie w pełni respektować zapisy obowiązującego dla tego obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto jej założenia były konsultowane z elbląską delegaturą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie. Zgodnie z założeniami projektowany biurowiec ma spełniać najwyższe standardy w zakresie budownictwa ekologicznego. Aktualnie inwestor jest w trakcie podejmowania decyzji o jaki poziom certyfikacji inwestycja będzie się ubiegać. Następnym krokiem jest weryfikacja dostępnej dokumentacji zgodnie z ustalonymi wymaganiami BREEAM (międzynarodowego certyfikatu dotyczącego budowy inwestycji biurowych – red.).

Z ul. Warszawskiej zniknęło budowlane ogrodzenie, które postawiono na czas prac archeologicznych. Powróci na plac budowy, gdy inwestycja ruszy. - Historyczne walory tego terenu zobowiązywały spółkę do zlecenia przeprowadzenia sondażowych badań archeologicznych. Wszelkie zebrane artefakty zostały zabezpieczone i zarchiwizowane – zapewnia Dariusz Andrzejewski.

Przedstawiciel spółki zapewnia, że budowa takiego biurowca w Elblągu - mimo kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią i problemów z wynajmem powierzchni biurowych, gdy firmy przeszły na pracę zdalną – miastu się opłaci.

- W naszej opinii dywersyfikacja polskiego rynku biurowego będzie postępować. Wskazują na to inwestycje wielu prywatnych inwestorów. Deweloperzy coraz częściej poszukują terenów inwestycyjnych poza największymi miastami. Zgodnie z założeniami inwestycja na Wyspie Spichrzów ma być nowoczesnym centrum biznesowym Elbląga, w który znajdą miejsce nie tylko najemcy z sektora nowoczesnych usług biznesowych, lokalni przedsiębiorcy, ale także startujące firmy, które na początku działalności poszukują rozwiązań typu – wirtualny adres czy stref coworkingowych. Obiekt Programu Fabryka będzie oferował szerokie spektrum rozwiązań dla różnorodnych potrzeb przyszłych najemców. Naszym wsparciem przy komercjalizacji tej powierzchni będzie renomowana firma JLL – dodaje Dariusz Andrzejewski, zapewniając naszą redakcję, że po 15 maja spółka zorganizuje w Elblągu konferencję prasową, na której zostanie m.in. zaprezentowana wizualizacja biurowca.