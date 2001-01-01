Co dalej z ul. Słowackiego

Ulica Słowackiego od kilkudziesięciu lat prosi się o remont. Na razie bezskutecznie. W przyszłym roku zostanie zaktualizowana dokumentacja projektowa przebudowy ulicy.

„Nieustająco zapraszamy na Słowackiego. Po deszczu pływamy i dziurawą nawierzchnię od czasów Hitlera mamy.....” - to jeden z komentarzy na temat ul. Słowackiego pod naszym artykułem o remontach ulic z marca 2023 r.

„Ciekawe kiedy Ulica Słowackiego doczeka się remontu...” - to komentarz pod kolejnym artykułem z marca 2024 r.

W komentarzach czytelników na naszych łamach stosunkowo łatwo znaleźć komentarze dotyczące fatalnego stanu ulicy Słowackiego. Po każdym większym deszczu mieszkańcy alarmują, że ulica jest podtopiona.

Przypomnijmy, że w 2017 r. została opracowana dokumentacja. „Poza układem drogowym zakres dokumentacji obejmował także budowę kanalizacji deszczowej wraz z zbiornikiem retencyjnym na potrzeby odwodnienia pasa drogowego i terenu bezpośrednio przyległego do niego.” - czytamy w odpowiedzi prezydenta Michała Missana na interpelację radnej Wiesławy Włodarczyk ws. odwodnienia ul. Słowackiego.

Dokumentacja powstała i niewiele się działo. W odpowiedzi na interpelację radnej Wiesławy Włodarczyk prezydent poinformował także o aktualizacji dokumentacji i zabezpieczeniu środków finansowych podczas pracy nad budżetem w 2026 r.

Kiedy ul. Słowackiego doczeka się remontu? Tego władze miasta nie zdradzają.