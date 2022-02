Co dla Elbląga z Polskiego Ładu?

Jakie wnioski planuje złożyć Elbląg oraz jakie są szacowane wartości inwestycji składane do Funduszu Inwestycji Strategicznych? O to pyta władze miasta radny Rafał Traks (PiS).

- Pod koniec grudnia ruszyła druga edycja Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – pisze radny Traks w piśmie z 2 lutego do prezydenta Elbląga. - Ma on na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych poprzez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne realizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego – zaznacza. Wskazuje, że wnioski w ramach programu można składać do 15 lutego.

Dalej radny wymienia, ile dofinansowania można otrzymać na dany rodzaj inwestycji. 95 proc. wartości można dostać m. in. na budowę czy modernizację infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, na odnawialne źródła energii... 90 proc. - m. in. na cyfryzację usług publicznych i komunalnych, rewitalizację obszarów miejskich, budowę i modernizację infrastruktury turystycznej, kulturalnej, sportowej... 85 proc. wartości inwestycji może zostać dofinansowane w obszarach takich jak budowa i modernizacja infrastruktury tramwajowej albo infrastruktury technicznej drogowej...

Lista tych obszarów jest oczywiście dłuższa, to tylko przykłady. Jak wskazuje Rafał Traks w swoim piśmie, samorząd może zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowania: pierwsze nie może przekroczyć 65 mln zł, drugie 30, a trzecie 5 mln... Jaką część tortu chciałby ukroić dla siebie Elbląg? Kawałki są trzy, czyli maksimum, a mają one smak sportu, rekreacji i komunikacji miejskiej...

- Gmina Miasto Elbląg stara się pozyskać środki zewnętrzne ze wszystkich możliwych źródeł finansowania, również z Programu Inwestycji Strategicznych – stwierdza w odpowiedzi na pytanie radnego prezydent Witold Wróblewski. Przedstawia też trzy elbląskie wnioski o dofinansowanie.

Pierwszym jest rewitalizacja kąpieliska miejskiego przy ul. Spacerowej. Inwestycja opiewa na 72 mln 200 tys. zł, dofinansowanie to 65 mln zł (90 proc.).

Drugi to "poprawa zrównoważonej mobilności mieszkanców Elbląga", a konkretnie zakup taboru tramwajowego. Tu mowa o kwocie niemal 35 mln 300 tys. zł, dofinansowanie miałoby wynieść 30 mln (85 proc.).

Na trzecim miejscu znalazła się modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy Krakusa, etap I. Ta inwestycja opiewa na nieco ponad 5 mln 555 tys. zł, a oczekiwane dofinansowanie to 5 mln (90 proc.).

Czy któryś z wniosków uzyska dofinansowanie z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych? O tym przekonamy się prawdopodobnie za kilka miesięcy. Dotychczas Elbląg otrzymał dofinansowanie z tego źródła na jeden projekt - przebudowę nabrzeży na Wyspie Spichrzów. To 27 mln złotych (koszt całej inwestycji to 30 mln). - Otrzymaliśmy promesę na tę kwotę, pieniędzy na koncie miasta jeszcze nie mamy - przyznał na poniedziałkowym posiedzeniu komisji gospodarki miasta wiceprezydent Janusz Nowak.