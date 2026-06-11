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Niecodzienny gość w żłobku

 Elbląg, Niecodzienny gość w żłobku
(fot. Straż Miejska w Elblągu)

Elbląscy strażnicy miejscy zostali wezwani do jednego ze żłobków, na terenie którego pojawił się borsuk. Zwierzę było ranne i potrzebowało pomocy.

- Na miejsce wezwano lekarza weterynarii i po krótkiej „wizycie adaptacyjnej” borsuk bezpiecznie opuścił teren placówki wraz z lekarzem, Całe zdarzenie zakończyło się szczęśliwie – zarówno dla dzieci, jak i dla naszego futrzastego gościa – informuje Straż Miejska w Elblągu.

Do zdarzenia doszło w środę.


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