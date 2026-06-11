Niecodzienny gość w żłobku
Elbląscy strażnicy miejscy zostali wezwani do jednego ze żłobków, na terenie którego pojawił się borsuk. Zwierzę było ranne i potrzebowało pomocy.
- Na miejsce wezwano lekarza weterynarii i po krótkiej „wizycie adaptacyjnej” borsuk bezpiecznie opuścił teren placówki wraz z lekarzem, Całe zdarzenie zakończyło się szczęśliwie – zarówno dla dzieci, jak i dla naszego futrzastego gościa – informuje Straż Miejska w Elblągu.
Do zdarzenia doszło w środę.
red. na podst. informacji Straży Miejskiej