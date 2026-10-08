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Co zmieni się na Mazurskiej

 Elbląg, Przebudowany ma być 4,5-kilometrowy odcinek ul. Mazurskiej - od Obrońców Pokoju do granic miasta
Przebudowany ma być 4,5-kilometrowy odcinek ul. Mazurskiej - od Obrońców Pokoju do granic miasta (fot. RG)

Miasto ma już decyzję środowiskową w sprawie przebudowy ul. Mazurskiej, która jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na realizację prac i ogłoszenie przetargu na wykonawcę inwestycji. Jaki ma być jej zakres?

Po modernizacji ul. Mazurska aż do granic miasta (odcinek 4,5 km od Obrońców Pokoju) będzie miała nową nawierzchnię, dostosowaną do ruchu pojazdów ciężarowych o nacisku 11,5 tony na pojedynczą oś. Powstanie również ścieżka pieszo-rowerowa, przebudowane zostaną skrzyżowania, powstaną m.in. zatoki autobusowe, oświetlenie, przebudowane zostanie odwodnienie drogi, kanalizacja deszczowa, przepusty pod drogą nr 503.

- Na skrzyżowaniu ulicy Mazurskiej z aleją Odrodzenia zaprojektowano trójwlotowe rondo turbinowe. Na rondzie występują dwa pasy ruchu o szerokości 5,0 m każdy, oddzielone od siebie separatorem. Po wschodniej stronie ronda zaprojektowano drogę dla pieszych i rowerów o szerokości 2,5 m. Na wlocie od strony alei Odrodzenia przewidziano przejście dla pieszych z przejazdem dla rowerzystów o szerokości 5,5 m – czytamy w decyzji środowiskowej.

Zaplanowano także przebudowę skrzyżowania ul. Mazurskiej z ul. Kwiatkowskiego.

- Zaprojektowano pasy ruchu do jazdy na wprost oraz do skrętu w prawo wraz z wyspą centralną po stronie południowej skrzyżowania, natomiast po stronie północnej pasy ruchu do jazdy na wprost oraz do skrętu w lewo. Przy wlocie od strony ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego zaprojektowano przejście dla pieszych wraz z wyspą azylu – czytamy w dokumentacji.

Kolejne rondo powstanie w miejscu skrzyżowania ul. Mazurskiej z Pszeniczną (Rubno Wielkie).

- Przy dojeździe do ronda od ul. Pszenicznej przewidziano przejście dla pieszych z wyspą azylu. Na odcinku od cieku „Dunówka” do północnej granicy administracyjnej miasta Elbląg zaprojektowano poszerzenie jezdni do 7,0 m, gdzie projektowana droga połączy się z istniejącym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 503. Na odcinku objętym opracowaniem zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 m, z wyjątkiem występowania trudnych warunków, gdzie szerokość wynosi 2,5 m. Na całej długości ul. Mazurskiej objętej opracowaniem zaprojektowano infrastrukturę dla transportu zbiorowego. Przystanki autobusowe rozmieszczono w lokalizacjach zbliżonych do istniejących przystanków, z uwzględnieniem uwarunkowań terenowych oraz projektowanej geometrii trasy. W miejscach, gdzie zagospodarowanie terenu nie pozwala na zlokalizowanie zatok autobusowych zaprojektowano przystanki autobusowe oznaczone oznakowaniem poziomym oraz infrastrukturę zapewniającą dostęp do tych przystanków. Długość całkowita projektowanego odcinka wynosi około 4,5 km – czytamy w decyzji środowiskowej.

Przypomnijmy, że przebudowa ul. Mazurskiej wraz z budową dwóch rond na drodze dojazdowej do terminala portowego przy ul. Radomskiej to inwestycje towarzyszące rozbudowie portu. 30 września Elbląg złożył wniosek o dofinansowanie drogowych inwestycji z funduszy unijnych, z puli odmrożonej przez Komisję Europejską na ten cel. Wartość szacunkowa części drogowej to 97,1 mln zł, dofinansowanie ma wynieść 71,3 mln zł.

W tym roku miasto planuje ogłosić przetarg na wykonanie prac, ich realizacja jest planowana od 2027 roku. Prezydent Elbląga deklarował, że zarówno część portowa jak i drogowa ma być gotowa w 2029 roku.

RG

A moim zdaniem...

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • A porcik samorządowy kiedy ma być gotowy? To jest niesamowite, że miasto inwestuje w modernizację dróg prowadzące tylko do parkingu dla tirów
  • Dobrze, że przebudują porządnie tę mazurską, bo ta ulica odstaje standardem, dobrze by było jakby pieniądze dostali. Coroczne doraźne remonty też nie są za darmo.
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    7
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    zenekspodsklepu(2026-10-08)
  • Te wszystkie obietnice mające na celu wywołanie entuzjazmu, jeśli okażą się jałowe, zemszczą się na rządzącej ekipie. Znajdą się tacy, którzy rozliczą te wszystkie obiecanki - wizualizacje, które w istocie mogą okazać się działaniami pozorowanymi, czymś w rodzaju ucieczki do przidu, że niby coś robimy, już za chwilę będzie etc
  • A czy planowanie jest puszczenie tramwaju wzdłoz Mazurskiej oraz Odrodzenia? Czy planowane jest tez w przyszłości połączenie Mazurskirj z Modrzewiną?
  • Nie zapomnijcie o studzienkach, żeby były przy krawedzi jezdni.
  • Na Mzurskiej nic się nie zmeni. Dalej będą stać w krzakach z radarem a ja pyr, pyr, pyr 40/h Maybahem.
  • @lazio - Bez przesady A na co ci wydłużać linię tramwajową i marnować pieniądze jakby powstało większe osiedle można by było wykorzystać tory kolejowe i mini szynobus..
  • Wzruszyłem się. Jeszcze tylko metro i arena na 100 tysięcy została. I pewnie już niedługo będą. Słuszną linię (przed wyborami ) ma nasza władza.
  • Nic nie słychać, rozbudowa tramwaju w mazurska i w aleje odrodzenia, która też odbiega od standardów, wąska ulica bez lewo, prawo skrętów a pas zieleni z ogromnym chodnikiem, po co? I dla kogo? Miejsce jest na taką inwestycje aż natto... Hashtagi: #Mnowat5@gmail.com
  • Może praca w stym śmiesznym zusie się zmieni
  • Moze w koncu bedzie tam ograniczenie do 60 albo 70 ?
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    0
    0
    blabla(2026-10-08)
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