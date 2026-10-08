Co zmieni się na Mazurskiej

Miasto ma już decyzję środowiskową w sprawie przebudowy ul. Mazurskiej, która jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na realizację prac i ogłoszenie przetargu na wykonawcę inwestycji. Jaki ma być jej zakres?

Po modernizacji ul. Mazurska aż do granic miasta (odcinek 4,5 km od Obrońców Pokoju) będzie miała nową nawierzchnię, dostosowaną do ruchu pojazdów ciężarowych o nacisku 11,5 tony na pojedynczą oś. Powstanie również ścieżka pieszo-rowerowa, przebudowane zostaną skrzyżowania, powstaną m.in. zatoki autobusowe, oświetlenie, przebudowane zostanie odwodnienie drogi, kanalizacja deszczowa, przepusty pod drogą nr 503.

- Na skrzyżowaniu ulicy Mazurskiej z aleją Odrodzenia zaprojektowano trójwlotowe rondo turbinowe. Na rondzie występują dwa pasy ruchu o szerokości 5,0 m każdy, oddzielone od siebie separatorem. Po wschodniej stronie ronda zaprojektowano drogę dla pieszych i rowerów o szerokości 2,5 m. Na wlocie od strony alei Odrodzenia przewidziano przejście dla pieszych z przejazdem dla rowerzystów o szerokości 5,5 m – czytamy w decyzji środowiskowej.

Zaplanowano także przebudowę skrzyżowania ul. Mazurskiej z ul. Kwiatkowskiego.

- Zaprojektowano pasy ruchu do jazdy na wprost oraz do skrętu w prawo wraz z wyspą centralną po stronie południowej skrzyżowania, natomiast po stronie północnej pasy ruchu do jazdy na wprost oraz do skrętu w lewo. Przy wlocie od strony ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego zaprojektowano przejście dla pieszych wraz z wyspą azylu – czytamy w dokumentacji.

Kolejne rondo powstanie w miejscu skrzyżowania ul. Mazurskiej z Pszeniczną (Rubno Wielkie).

- Przy dojeździe do ronda od ul. Pszenicznej przewidziano przejście dla pieszych z wyspą azylu. Na odcinku od cieku „Dunówka” do północnej granicy administracyjnej miasta Elbląg zaprojektowano poszerzenie jezdni do 7,0 m, gdzie projektowana droga połączy się z istniejącym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 503. Na odcinku objętym opracowaniem zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 m, z wyjątkiem występowania trudnych warunków, gdzie szerokość wynosi 2,5 m. Na całej długości ul. Mazurskiej objętej opracowaniem zaprojektowano infrastrukturę dla transportu zbiorowego. Przystanki autobusowe rozmieszczono w lokalizacjach zbliżonych do istniejących przystanków, z uwzględnieniem uwarunkowań terenowych oraz projektowanej geometrii trasy. W miejscach, gdzie zagospodarowanie terenu nie pozwala na zlokalizowanie zatok autobusowych zaprojektowano przystanki autobusowe oznaczone oznakowaniem poziomym oraz infrastrukturę zapewniającą dostęp do tych przystanków. Długość całkowita projektowanego odcinka wynosi około 4,5 km – czytamy w decyzji środowiskowej.

Przypomnijmy, że przebudowa ul. Mazurskiej wraz z budową dwóch rond na drodze dojazdowej do terminala portowego przy ul. Radomskiej to inwestycje towarzyszące rozbudowie portu. 30 września Elbląg złożył wniosek o dofinansowanie drogowych inwestycji z funduszy unijnych, z puli odmrożonej przez Komisję Europejską na ten cel. Wartość szacunkowa części drogowej to 97,1 mln zł, dofinansowanie ma wynieść 71,3 mln zł.

W tym roku miasto planuje ogłosić przetarg na wykonanie prac, ich realizacja jest planowana od 2027 roku. Prezydent Elbląga deklarował, że zarówno część portowa jak i drogowa ma być gotowa w 2029 roku.