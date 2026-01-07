UWAGA!

----

Zmarł Zenon Mizerski (aktualizacja)

 Elbląg, Zezon Mizerski
Zezon Mizerski (fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl)

Człowiek, który nauczył elblążan pływać – tak w jednym zdaniu można scharakteryzować postać Zenona Mizerskiego. Zmarł dziś (7 stycznia) w wieku 94 lat.

„Całe swoje życie związał z wodą — uczył pływać kolejne pokolenia, propagował bezpieczne korzystanie z akwenów i przez lata zaszczepiał pasję ratownictwa wodnego wiele osób z naszego środowiska. Jego zaangażowanie, doświadczenie i oddanie służbie były przykładem dla nas wszystkich" - możemy przeczytać w mediach społecznościowych elbląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którego Zenon Mizerski był jednym z założycieli.

Do Elbląga pierwszy raz trafił w latach 50. ubiegłego wieku na... pływackie zawody pokazowe. Spodobał mu się odkryty basen w naszym mieście. Na początku lat 60. tych zatrudnił się w Zamechu i... już został na stałe.

- Pewnego dnia otrzymałem propozycję wyjazdu [na kolonie do Borkowa – przyp. SM] w charakterze opiekuna. I tam zacząłem uczyć dzieciaki pływać. Niezmiernie cieszy mnie fakt, że dorośli dziś ludzie jeszcze to pamiętają i potrafią na ulicy dziękować za naukę pływania na koloniach – mówił w wywiadzie dla portElu „Wiedziałem, że będziemy dzieci uczyć pływać”.

I tak się zaczęło. Zenona Mizerskiego najszybciej można było spotkać na elbląskich pływalniach, gdzie cierpliwie i skutecznie odbywał przed elblążanami uroki pływania.

Zmarł 7 stycznia. O uroczystościach pogrzebowych poinformujemy, kiedy będą znane szczegóły.

 

Przeczytaj rozmowę Sebastiana Malickiego z Zenonem Mizerskim.

 

Aktualizacja z 8 stycznia:

Rodzina informuje, że pogrzeb Zenona Mizerskiego odbędzie się w poniedziałek 12 stycznia o godz. 13 na cmentarzu komunalnym przy ulicy Agrykola. Msza święta odbędzie się w kościele św. Pawła Apostoła przy ulicy Obrońców Pokoju o godz. 12.

red.

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Sport

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Uwaga! Opinia zostanie zamieszczona na stronie po zatwierdzeniu przez redakcję.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
Reklama
 