Zmarł Zenon Mizerski (aktualizacja)

Człowiek, który nauczył elblążan pływać – tak w jednym zdaniu można scharakteryzować postać Zenona Mizerskiego. Zmarł dziś (7 stycznia) w wieku 94 lat.

„Całe swoje życie związał z wodą — uczył pływać kolejne pokolenia, propagował bezpieczne korzystanie z akwenów i przez lata zaszczepiał pasję ratownictwa wodnego wiele osób z naszego środowiska. Jego zaangażowanie, doświadczenie i oddanie służbie były przykładem dla nas wszystkich" - możemy przeczytać w mediach społecznościowych elbląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którego Zenon Mizerski był jednym z założycieli.

Do Elbląga pierwszy raz trafił w latach 50. ubiegłego wieku na... pływackie zawody pokazowe. Spodobał mu się odkryty basen w naszym mieście. Na początku lat 60. tych zatrudnił się w Zamechu i... już został na stałe.

- Pewnego dnia otrzymałem propozycję wyjazdu [na kolonie do Borkowa – przyp. SM] w charakterze opiekuna. I tam zacząłem uczyć dzieciaki pływać. Niezmiernie cieszy mnie fakt, że dorośli dziś ludzie jeszcze to pamiętają i potrafią na ulicy dziękować za naukę pływania na koloniach – mówił w wywiadzie dla portElu „Wiedziałem, że będziemy dzieci uczyć pływać”.

I tak się zaczęło. Zenona Mizerskiego najszybciej można było spotkać na elbląskich pływalniach, gdzie cierpliwie i skutecznie odbywał przed elblążanami uroki pływania.

Zmarł 7 stycznia. O uroczystościach pogrzebowych poinformujemy, kiedy będą znane szczegóły.

Przeczytaj rozmowę Sebastiana Malickiego z Zenonem Mizerskim.

Aktualizacja z 8 stycznia:

Rodzina informuje, że pogrzeb Zenona Mizerskiego odbędzie się w poniedziałek 12 stycznia o godz. 13 na cmentarzu komunalnym przy ulicy Agrykola. Msza święta odbędzie się w kościele św. Pawła Apostoła przy ulicy Obrońców Pokoju o godz. 12.