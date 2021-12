Cztery hektary pod osiedle domków

Na Bielanach ma powstać kolejne osiedle domów jednorodzinnych. Adres: Druskiennicka. Miasto sprzedaje pod nie teren o powierzchni aż 4,3 hektara. Cena wywoławcza – 4 mln złotych netto.

Dzisiaj (27 grudnia) władze miasta ogłosiły przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki, która znajduje się tuż za istniejącymi już osiedlami domów jednorodzinnych przy ul. Willowej, Nowogródzkiej i Druskiennickiej.

Zainteresowane firmy lub osoby mogą wziąć udział w licytacji po wpłaceniu wadium 400 tys. złotych, czyli w wysokości jednej dziesiątej ceny wywoławczej nieruchomości.

Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do zapewnienia przyłączy wodociągowych i ciepłowniczych do nowego osiedla, a także do zbudowania na własny koszt z płyt betonowych dalszego odcinka ul. Druskiennickiej. Będzie również zobowiązany do rozpoczęcia budowy osiedla domów jednorodzinnych do końca 2024 roku i jej zakończenia do 31 grudnia 2027 roku.

Przetarg, który odbędzie się w Ratuszu Staromiejskim, zaplanowano na 28 lutego.