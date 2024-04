Czym zajmował się Euroregion Bałtyk

Zrzesza 41 samorządów w Polsce, istnieje od 27 lat, a w ostatniej kadencji samorządu zrealizowało międzynarodowe projekty na łączną kwotę 26 milionów euro. Mowa o Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregionu Bałtyk, które we wtorek podsumowało działalność za ostatnie ponad pięć lat.

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu Bałtyk od lat ma swoją siedzibę w Elblągu, w Ratuszu Staromiejskim. Powstało za prezydentury Witolda Gintowt-Dziewałtowskiego, by integrować samorządy w obliczu europejskiej integracji. Obecnie należy do niego 41 gmin z województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego (w tym Elbląg, każda gmina ma w Euroregionie swojego przedstawiciela), które realizują różnego rodzaju międzynarodowe projekty z samorządami i organizacjami z takich krajów jak Szwecja, Dania czy Litwa. Do czasu agresji Rosji na Ukrainę w Euroregionie działały także miasta obwodu królewieckiego, ale zostały z niego wykluczone.

- W kadencji 2018-2024 zrealizowaliśmy 36 projektów na 26 mln euro. To jest kwota, która została pozyskana na potrzeby naszych samorządów, które są w stowarzyszeniu. Co więcej, 12 kolejnych projektów na 16 mln euro mamy w trakcie realizacji, bo tu praca trwa nieprzerwanie, mimo wyborów samorządowych – mówi Witold Wróblewski, przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk.

Projekty rzadziej dotyczą tylko rozwoju infrastruktury w poszczególnych gminach (przed laty z tych funduszy wyremontowano np. Bramę Targową, czy zmodernizowaną ul. Wodną), raczej skupiają się na połączeniu rozwoju infrastruktury z aktywizacją mieszkańców, wiele z nich to tak zwane projekty miękkie, skupiające się na różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach, wymianie doświadczeń, współpracy młodzieży i wielu innych.

Od lewej: Marcin Żuchowski, dyrektor sekretariatu stowarzyszenia i Witold Wróblewski, przewodniczący zarządu stowarzyszenia (fot. Anna Dembińska)

W sekretariacie stowarzyszenia pracuje w sumie 9 osób, które zajmują się wspieraniem samorządu w rozwijaniu współpracy w ramach Euroregionu Bałtyk.

- Mamy różne gminy, o różnych potrzebach. Są małe samorządy z liczbą 5 tysięcy mieszkańców, ale są też te duże, jak Gdynia, Gdańsk, Olsztyn, Elbląg. We współpracę włączają się różnego rodzaju instytucje i organizacje pozarządowe. Naszą rolą od 27 lat pozyskiwanie partnerów, tworzenie konsorcjów międzynarodowych, umożliwienie samorządom nawiązanie współpracy z zagranicą i pomaganie w pozyskiwaniu środków. Współpracujemy z 1200 różnego rodzaju instytucjami na terenie całej Unii Europejskiej i poza Unią. Elbląg jest zaangażowany w różnych rolach w połowie realizowanych w euroregionie projektów - mówi Marcin Żuchowski, dyrektor sekretariatu stowarzyszenia.

Euroregion Bałtyk w ostatnich latach przyczynił się m.in. do realizacji takich projektów jak Labosfera, czyli cykl warsztatów dla młodzieży organizowanych w Elbląskim Parku Technologicznym, promowanie turystyki wodnej w Elblągu (Grupa Wodna), czy promowanie najnowszej technologii związanej z efektywnością elbląskiej oczyszczalni ścieków. W najbliższym czasie będzie się angażował w powstanie w Elblągu centrum edukacji wodnej, a także w uruchomienie morskich połączeń turystycznych między Elblągiem a litewską Kłajpedą czy tworzenie w mieście tzw. parków kieszonkowych.