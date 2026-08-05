Widziałeś taki znak na Zalewie Wiślanym? Sprawdź, co oznacza

Od teraz na Zalewie Wiślanym możecie natknąć się na nowe pławy informacyjne. Nie oznaczają one zakazu wpływania, nie wyznaczają też torów wodnych. Ich zadanie jest inne – mają poinformować, że znajdujesz się w rejonie objętym ochroną Natura 2000.

Na wodach podlegających nadzorowi Urzędu Morskiego w Gdyni pojawiły się nowe pławy informacyjne. Zostały ustawione na wybranych akwenach, w tym na Zalewie Wiślanym. Mają przypominać użytkownikom wód, że znajdują się w miejscach objętych ochroną w ramach europejskiej sieci Natura 2000. To obszary, których celem jest zachowanie rzadkich gatunków zwierząt, roślin oraz cennych przyrodniczo siedlisk.

Pławy rozmieszczono tam, gdzie ruch jednostek pływających jest szczególnie duży. Ich ustawienie nie utrudnia żeglugi i nie koliduje z wyznaczonymi torami wodnymi. Lokalizacje zostały wybrane przez służby Urzędu Morskiego w Gdyni, a nowe oznakowanie zostało uwzględnione na mapach nawigacyjnych.

- W ramach dwóch projektów na wodach pozostających pod nadzorem dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ustawiono łącznie 19 pław informacyjnych Natura 2000 – 10 na Zatoce Gdańskiej (w tym na Zatoce Puckiej) oraz 9 na Zalewie Wiślanym – informuje Magdalena Kierzkowska, rzeczniczka prasowa Urzędu Morskiego w Gdyni.

Pławy na Zalewie Wiślanym, fot. UM w Gdyni

Urząd Morski podkreśla, że pławy mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny.