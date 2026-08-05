Widziałeś taki znak na Zalewie Wiślanym? Sprawdź, co oznacza
Od teraz na Zalewie Wiślanym możecie natknąć się na nowe pławy informacyjne. Nie oznaczają one zakazu wpływania, nie wyznaczają też torów wodnych. Ich zadanie jest inne – mają poinformować, że znajdujesz się w rejonie objętym ochroną Natura 2000.
Na wodach podlegających nadzorowi Urzędu Morskiego w Gdyni pojawiły się nowe pławy informacyjne. Zostały ustawione na wybranych akwenach, w tym na Zalewie Wiślanym. Mają przypominać użytkownikom wód, że znajdują się w miejscach objętych ochroną w ramach europejskiej sieci Natura 2000. To obszary, których celem jest zachowanie rzadkich gatunków zwierząt, roślin oraz cennych przyrodniczo siedlisk.
Pławy rozmieszczono tam, gdzie ruch jednostek pływających jest szczególnie duży. Ich ustawienie nie utrudnia żeglugi i nie koliduje z wyznaczonymi torami wodnymi. Lokalizacje zostały wybrane przez służby Urzędu Morskiego w Gdyni, a nowe oznakowanie zostało uwzględnione na mapach nawigacyjnych.
- W ramach dwóch projektów na wodach pozostających pod nadzorem dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ustawiono łącznie 19 pław informacyjnych Natura 2000 – 10 na Zatoce Gdańskiej (w tym na Zatoce Puckiej) oraz 9 na Zalewie Wiślanym – informuje Magdalena Kierzkowska, rzeczniczka prasowa Urzędu Morskiego w Gdyni.
Urząd Morski podkreśla, że pławy mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny.
- Nie wyznaczają granic obszarów Natura 2000 ani nie wprowadzają nowych ograniczeń dla żeglugi. Ich zadaniem jest informowanie użytkowników wód, że znajdują się na obszarach Natura 2000 – cennych przyrodniczo akwenach objętych europejską siecią ochrony. Założenie jest takie, że widząc oznakowanie żeglarz, motorowodniak lub każdy inny użytkownik danego akwenu zostanie zachęcony do odpowiedzialnego korzystania z tych obszarów. Zachowa odpowiednią odległości od stad ptaków i szuwarów czy też ograniczy prędkości swojej jednostki w tych szczególnie cennych przyrodniczo miejscach przyczyniając się tym do ochrony siedlisk poprzez np. ograniczenie płoszenia ptaków czy minimalizację negatywnego wpływu falowania – podkreśla Magdalena Kierzkowska.