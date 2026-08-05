Pomóż rozwijać BikePark

Minął rok, od kiedy miłośnicy kolarstwa mogą korzystać z BikeParku w Bażantarni. By utrzymać i pomóc w dalszym rozwoju tego miejsca, niezbędne są kolejne środki, dlatego uruchomiono specjalną zbiórkę.

W czerwcu minionego roku oficjalnie otwarto MTB BikePark w Bażantarni. Osiem tras o różnej długości i stopniu trudności, od 160 m do 1,3 km. Bikepark to inicjatywa społeczna, bez wsparcia finansowego, które jest niezbędne by takie miejsce funkcjonowało.

Jedną z ulubionych i wymienianych najczęściej jest trasa Singeltrack Gawron, która prowadzi wzdłuż przepięknego wąwozu. W planach jest budowa kolejnych tras, a to wiąże się z wydatkami na dzierżawę, postawienie tablic, oznakowanie, zakup elektronarzędzi, impregnatów, wkrętów itd, nie wspominając o organizacji zawodów dla dzieci i młodzieży.

BikePark Truso utworzył specjalną zbiórkę, która ma pomóc zrealizować wyżej wymienione cele i rozwinąć to miejsce. Celem jest zebranie 50 tyś, a wesprzeć inicjatywę można wpłacając jakąkolwiek kwotę. Zachęcamy Czytelników do wsparcia tej ciekawej inicjatywy.