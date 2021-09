Do trzech razy sztuka z pomnikiem?

Władze miasta po raz trzeci szukają wykonawcy remontu pomnika Odrodzenia. Na poprzednie przetargi nie wpłynęła żadna oferta.

Pomnik Odrodzenia i teren wokół niego ma być odnowiony. Tego chcą mieszkańcy, którzy głosowali w budżecie obywatelskim na 2021 rok. "Za" oddano 1146 głosów. Problem w tym, że nie ma na razie nie było chętnych do wykonania tych prac, na dwa poprzednie przetargi nikt nie wysłał oferty.

Właśnie władze miasta ogłosiły trzeci przetarg, zainteresowani mogą się zgłaszać do 30 września. Zwycięzca przetargu będzie miał cztery miesiące na wykonanie prac. Chodzi o remont cokołu pomnika, oczyszczenie samego pomnika, wymianę nawierzchni wokół niego i remont ławek. Szacunkowy koszt inwestycji to ok. 500 tys. złotych.

Przypomnijmy, że pomnik Odrodzenia uroczyście odsłonięto 22 lipca 1975 roku. Został wybudowany ze składek społeczeństwa, przy dużym udziale elbląskich przedsiębiorstw i ich załóg. Jego projektantem był Jan Siek, krakowski artysta, który wygrał konkurs rozpisany przez władze z okazji 30. rocznicy powstania Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Monument stanął na ówczesnym placu Zgromadzeń Ludowych, obecnie jest to pl. Konstytucji. Swą symboliką miał pieczętować polskość Elbląga i jednoczyć elblążan, co podkreślano w publikacjach z tego okresu.