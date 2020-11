Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 24 grudnia

Fot. Michał Skroboszewski (arch. portEl.pl)

Dni od 30 listopada do 24 grudnia to nowy okres obowiązywania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Mogą z niego skorzystać rodzice dzieci do lat 8, gdy zamknięto żłobek, klub dziecięcy, przedszkole czy szkołę, do której uczęszcza dziecko. Ze świadczenia mogą korzystać także medycy. Nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również wówczas, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii COVID-19. Ze świadczenia mogą skorzystać również rodzice dziecka w sytuacji np. kwarantanny czy izolacji niani, z którą rodzic ma zawartą umowę uaktywniającą. Do zasiłku uprawnieni są też rodzice lub opiekunowie dzieci niepełnosprawnych oraz pełnoletnich osób niepełnosprawnych, jeśli nie mogą pracować z powodu sprawowania opieki nad nimi, a placówka, do której uczęszczała osoba niepełnosprawna, została zamknięta z powodu epidemii koronawirusa. Zasiłek dla osób zatrudnionych w służbie medycznej Szkoły podstawowe mają obowiązek prowadzenia działalności opiekuńczej dla uczęszczających do klas I-III dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rodzice, którzy chcą z tego skorzystać, składają do dyrektora szkoły wniosek o objęcie ich dziecka opieką. –„ Jest to udogodnienie, a nie obowiązek. Jeśli rodzic nie skorzysta z opieki zapewnionej przez szkołę i zostanie ze swoją pociechą w domu, będzie miał prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, tak jak inne grupy zawodowe. Kto nie ma prawa do świadczenia Trzeba pamiętać, że nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Nie przysługuje on tym osobom, gdy drugi z rodziców dziecka może zapewnić mu opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego). Zasiłek ten nie przysługuje również, gdy placówka zapewni opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta. Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Nie zmieniły się zasady występowania o to świadczenie. Aby je otrzymać wystarczy złożyć u swojego płatnika składek (pracodawcy, zleceniodawcy) oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają takie oświadczenie w ZUS. Bez tego dokumentu ZUS, jak również płatnik składek, nie wypłaci zasiłku.

Anna Ilukiewicz, ZUS województwa warmińsko-mazurskiego