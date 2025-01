Droga z Nowego Dworu do Stegny zmieni swój przebieg

Wszystko wskazuje na to, że w okolicach Rybiny zostaną wybudowane nowe mosty. Prawdopodobnie nie będą zwodzone, ale wysokowodne. Swój przebieg zmienić ma też droga wojewódzka nr 502, łącząca Nowy Dwór Gdański ze Stegną. Ma ona ominąć Rybinę. Jednak na razie kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku podpisał już umowę na remont mostu niebieskiego na Wiśle Królewieckiej, a ten wiąże się dla nich z utrudnieniami.

Przypomnijmy, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku przystępuje do remontu mostu na Wiśle Królewieckiej w Rybinie. Jednak planach ma budowę tu nowych mostów, a także wytyczenie innego niż obecnie przebiegu drogi wojewódzkiej nr 502. ZDW w Gdańsku rozpoczął już prace nad studium technicznym tej inwestycji.

- Obydwa mosty w Rybinie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 502 są obiektami zabytkowymi z ograniczeniami skrajni. Nie ma na nich miejsca, by zmieścić pełnowymiarowy chodnik czy ścieżkę rowerową. Do tego prace remontowe na obu należy konsultować z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Oba obiekty są wąskimi gardłami na tej uczęszczanej, szczególnie w sezonie wakacyjnym, drodze. Do tego mosty służą także żegludze po Szkarpawie i Wiśle Królewieckiej. Obie drogi wodne stanowią element Pętli Żuławskiej. Jeden z obiektów tzw. niebieski przez Wisłę Królewiecką rozpoczynamy remontować, ponieważ obecnie jego przęsło się nie podnosi. Do tego obiekt ma obniżoną nośność – informuje Piotr Michalski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

ZDW rozważa zupełnie nowe rozwiązanie.

- Ze względu na powyższe uwarunkowania postanowiliśmy przeanalizować nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 502, która ominie Rybinę. Obecnie trwa opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do decyzji środowiskowej. W czerwcu planujemy przeprowadzenie spotkania informacyjnego dla mieszkańców Rybiny, by zapoznać ich z projektem i zebrać opinie – wyjaśnia Piotr Michalski.

Nowe mosty, jak podkreśla rzecznik, nie będą już przeszkodą dla żeglujących Pętlą Żuławską.

- Oba będą umożliwiały sprawną żeglugę wodniakom i przejazd pojazdom. Nowe pomieszczą nie tylko jezdnię dla samochodów, ale także ścieżkę dla pieszych oraz rowerów, co jest istotne dla mieszkańców i turystów odwiedzających Żuławy oraz Mierzeję Wiślaną – dodaje Piotr Michalski.

Na razie kierowcy i mieszkańcy udający się z Nowego Dworu do Stegny drogą nr 502 muszą uzbroić się w cierpliwość. Roboty na moście w Rybinie potrwają do września.

- Przystępujemy do remontu mostu na Wiśle Królewieckiej w Rybinie tzw. niebieskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 502. Roboty budowlane przy tym obiekcie potrwają do początku września 2025 r. Zamknięcie mostu dla ruchu nastąpi wczesną wiosną i będzie trwało maksymalnie 60 dni. Przejezdność będzie musiała być przywrócona najpóźniej 1 czerwca. W czasie zamknięcia mostu, będzie wyznaczony objazd przez Mikoszewo. Pozostałe roboty będą prowadzone przy zapewnieniu przejezdności mostu – informuje rzecznik ZDW w Gdańsku.

W ramach prac zostanie wyremontowana m. in. konstrukcja mostu, przyczółków i filarów oraz mechanizm podnoszenia. Zostaną również wzmocnione nasypy. Na koniec zostanie wykonana nowa nawierzchnia i oznakowanie. Koszt robót wyniesie ok. 4,3 mln zł i będzie sfinansowany ze środków samorządu województwa pomorskiego.