Drugi etap budowy drogi wodnej na półmetku

Coraz bardziej zaawansowane są prace na drugim etapie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Na budowie pracuje obecnie ok. 200 osób i 20 jednostek pływających - informuje Urząd Morski w Gdyni. Zobacz zdjęcia.

Przypomnijmy, że umowa między inwestorem, czylu Urzędem Morskim w Gdyni, a wykonawcą (firmą Budimex SA) została podpisana w kwietniu ubiegłego roku. Wartość kontraktu wynosi ponad 574 mln zł, a czas przewidziany na jego realizację to 24 miesiące.

- Już niedługo, bo 17 września otworzymy Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną. To pierwszy etap wielkiego projektu, jakim jest budowa nowej drogi wodnej, która umożliwi otwarcie portu w Elblągu na Bałtyk. Jednym z elementów inwestycji łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską są prace na rzece Elbląg wraz z budową obrotowego mostu w Nowakowie. Szczególnie cieszy mnie to, że prace w ramach tego zadania również prowadzone są zgodnie z harmonogramem, a zaawansowanie robót osiągnęło już półmetek – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Zakres prac wynikający z umowy, obejmuje przebudowę istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg w zakresie obudowy brzegów, które docelowo przejmą funkcje przeciwpowodziowe wałów ziemnych, budowę przystani niskich, ułatwiających dostęp do rzeki oraz budowę mostu obrotowego nad rzeką Elbląg w Nowakowie wraz ze zmianami układu drogowego.

- Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską wchodzi w decydujący etap. Elementem bardzo ściśle związanym z drugim etapem jest droga powiatowa oraz most w Nowakowie, który budujemy jako nową przeprawę. Obecnie wykonywana jest konstrukcja stalowa w miejscu prefabrykacji. Na miejscu mamy wykonane konstrukcje żelbetowe wszystkich podpór. Trwają roboty wykończeniowe związane z tymi podporami – mówi Andrzej Małkiewicz, zastępca pełnomocnika do spraw realizacji projektu z Urzędu Morskiego w Gdyni.

Obecnie firma Budimex wykonuje roboty hydrotechniczne, takie jak: pogrążanie ścianek szczelnych i ich kotwienie, roboty mikropalowe oraz roboty żelbetowe.

- W tej chwili przede wszystkim realizowane są roboty kafarowe. Mamy zrealizowane 80 procent pogrążania grodzic, a także ponad połowę mikropali i kleszczy kotwiących tę konstrukcję. Cały kontrakt jest zaawansowany w ok. 50 procentach. W tej chwili na budowie pracuje ok. 200 pracowników i ponad 20 jednostek pływających. Mamy 5 zespołów do pogrążania grodzic i 5 zespołów pogrążających mikropale. Planujemy ukończyć pogrążanie grodzic we wrześniu lub październiku. W sierpniu kończymy podpory obiektu mostowego i rozpoczynamy montaż konstrukcji stalowej. Natomiast w październiku rozpoczynamy roboty drogowe, które też planujemy w znacznej części ukończyć w tym roku – mówi Grzegorz Małasiewicz, dyrektor ds. Hydrotechniki Rejonu Budimex SA.

Zadaniem inwestycji jest ożywienie województwa warmińsko-mazurskiego, w szczególności portu w Elblągu. Nowe rozwiązanie infrastrukturalne ma być motorem rozwoju gospodarczego całego regionu. Budowa nowej drogi wodnej stworzy szansę na rozwój gospodarczy dla wszystkich portów Zalewu Wiślanego, a także znacząco skróci dotychczasową drogę przez Cieśninę Piławską o prawie sto kilometrów.

Po zakończeniu całości prac, droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską umożliwi wpływanie do portu w Elblągu jednostek o długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości i zanurzeniu 4,5 m.