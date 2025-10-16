UWAGA!

Drugie podejście do wieży na Garbie

 Elbląg, Wizualizacja z dokumentacji przetargu
Wizualizacja z dokumentacji przetargu

Rozbiórka wieży widokowej na Wielbłądzim Garbie oraz budowa nowej wieży widokowej, modernizacja istniejącej ścieżki i schodów terenowych – takie zadanie chce zrealizować Nadleśnictwo Elbląg. W pierwszym postępowaniu nie wyłoniono wykonawcy, leśnicy ogłosili kolejny przetarg.

Wielbłądzi Garb to najwyższa w Europie stała wydma, ma niemal 50 m n.p.m. Kryteria brane pod uwagę w przetargu na realizację nowej wieży widokowej w tym miejscu to cena (60 proc.), termin gwarancji (20 proc.) i doświadczenie kierownika budowy (20 proc.). Wartość zamówienia opiewa na niespełna 190 tys. zł. Wysokość wieży ma wynosić 6,62 m.

W pierwszym postępowaniu nie udało się wyłonić wykonawcy. Zgłosiły się cztery firmy, dwie z nich spełniły kryteria, jednak obie oferty wyraźnie przewyższają kwotę, jaką leśnicy chcą przeznaczyć na zadanie, tzn. 234 tys. zł. W nowym postępowaniu termin składania ofert upływa 30 października.

- Najwyższa w Europie stała wydma zwana Wielbłądzim Garbem znajduje się zaledwie 2 kilometry za Krynicą Morską Ścieżka przyrodnicza zachęca gości wieżą widokową, z której rozpościera się widok zarówno na Morze Bałtyckie jak i Zalew Wiślany oraz Wysoczyznę Elbląską – podaje na swojej stronie Nadleśnictwo Elbląg. - Warto odwiedzić to miejsce gdyż jest to najwyższa stała wydma w Europie, można tu zapoznać się z miejscową przyrodą i aktywnie spędzić czas. Znajduje się ona niedaleko Krynicy Morskiej, przy drodze w kierunku Piasków.

oprac. TB

