UWAGA!

----

Dwie chętne firmy na remont remizy

 Elbląg, Dwie chętne firmy na remont remizy
Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

Podczas ostatniej powodzi ucierpiała m. in. remiza OSP Tolkmicko. Dwie firmy zgłosiły się w przetargu na remont strażackiej siedziby.

Przypomnijmy. Gmina Tolkmicko ogłosiła postępowanie na prace remontowe w budynku tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Wykonawcę czeka malowanie pomieszczeń na parterze budynku, wymiana stolarski drzwiowej wewnętrznej, remont kotłowni i wymiana kotła c.o., naprawa częściowa opaski wokół budynku.

Kryteria brane pod uwagę w przetargu to cena (80 proc.) i okres gwarancji (20 proc.). Prace miały zostać wykonane do 15 grudnia, w toku postępowania na wniosek jednego z oferentów wydłużono ten termin maksymalnie do 23 grudnia.

W przetargu zgłosiły się dwie firmy, ich propozycję przekraczają finansowe założenia samorządu, czyli 150 tys. zł brutto. Kompleksowa Obsługa Budownictwa Joanna Kujawska z Elbląga wyceniła swoją pracę na niespełna 245 tys. zł brutto, firma Fidura Jacek ‘BOB’ z Lipowiny k. Braniewa na niespełna 249 tys. zł brutto. Obie firmy proponują 25-miesięczny okres gwarancji. Teraz nad ofertami pochylą się urzędnicy.

Jak informowaliśmy, pod koniec lipca w wyniku powodzi głównymi ulicami Tolkmicka popłynęła woda, wylała wówczas rzeka Stradanka. Więcej w tym materiale.

oprac. TB

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Gospodarka

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
Reklama
 