Dwie chętne firmy na remont remizy

Podczas ostatniej powodzi ucierpiała m. in. remiza OSP Tolkmicko. Dwie firmy zgłosiły się w przetargu na remont strażackiej siedziby.

Przypomnijmy. Gmina Tolkmicko ogłosiła postępowanie na prace remontowe w budynku tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Wykonawcę czeka malowanie pomieszczeń na parterze budynku, wymiana stolarski drzwiowej wewnętrznej, remont kotłowni i wymiana kotła c.o., naprawa częściowa opaski wokół budynku.

Kryteria brane pod uwagę w przetargu to cena (80 proc.) i okres gwarancji (20 proc.). Prace miały zostać wykonane do 15 grudnia, w toku postępowania na wniosek jednego z oferentów wydłużono ten termin maksymalnie do 23 grudnia.

W przetargu zgłosiły się dwie firmy, ich propozycję przekraczają finansowe założenia samorządu, czyli 150 tys. zł brutto. Kompleksowa Obsługa Budownictwa Joanna Kujawska z Elbląga wyceniła swoją pracę na niespełna 245 tys. zł brutto, firma Fidura Jacek ‘BOB’ z Lipowiny k. Braniewa na niespełna 249 tys. zł brutto. Obie firmy proponują 25-miesięczny okres gwarancji. Teraz nad ofertami pochylą się urzędnicy.

Jak informowaliśmy, pod koniec lipca w wyniku powodzi głównymi ulicami Tolkmicka popłynęła woda, wylała wówczas rzeka Stradanka. Więcej w tym materiale.