Działki przy Pomorskiej sprzedawane w częściach

Dwa razy władze miasta próbowały sprzedać około półhektarowy grunt pod parking i garaże przy ul. Wiślickiej i Pomorskiej i za każdym razem nie było chętnych. Podzielono więc go na mniejsze części i ponownie trafiły one pod młotek.

Cena wywoławcza całej nieruchomości wynosiła 1 milion i 410 tys. zł netto. Po rozbiciu na trzy mniejsze części ich łączna wartość jest nieznacznie wyższa (o 50 tys. zł). Można je kupić oddzielnie (ceny wywoławcze - 290 tys., 320 tys. lub 850 tys. zł netto) lub wszystkie razem.

Teren jest przeznaczony pod budowę, jak czytamy w dokumentacji "zespołu parkingowo-garażowego”. Dopuszcza się realizację parkingu naziemnego, wielopoziomowego parkingowo-garażu oraz urządzeń warsztatowych. Teren jest uzbrojony w media komunalne.". W sąsiedztwie działki istnieje zabudowa usługowa, myjnia bezdotykowa, sklep meblowy oraz osiedle domków jednorodzinnych.

Przetarg dotyczący sprzedaży działek odbędzie się 29 czerwca w Urzędzie Miejskim. Zwycięzca (zwycięzcy) będą mieli czas na zabudowę działek do 31 grudnia 2028 roku i zakończenia inwestycji do końca 2030 roku.