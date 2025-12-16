Elbląg ma skorzystać na tej inwestycji EKO

Ponad 320 milionów złotych kosztuje najnowsza inwestycja w Elektrociepłowni Elbląg – układ kogeneracyjny silników gazowych. Ma być uruchomiona w drugiej połowie 2026 roku, właśnie osiągnęła półmetek. Wkrótce więcej zdjęć.

Wszystkie trzy silniki gazowe z generatorami zostały już osadzone na fundamentach, co oznacza, że zgodnie z harmonogramem inwestor – Energa Kogeneracja – osiągnęła istotny kamień milowy inwestycji. To układ kogeneracyjny o łącznej mocy cieplnej ok. 30MWt i elektrycznej o 30 MWe, który ma zostać uruchomiony w drugiej połowie 2026 roku. Produkowane tu ciepło ma zasilać Elbląg, a prąd będzie sprzedawany do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

- Ten projekt to nasz wkład w czyste powietrze dla Elbląga. To nie tylko modernizacja zakładu czy realizacja kolejnego kroku w kierunku dekarbonizacji. To także element strategii, której celem jest zbudowanie nadwyżki mocy cieplnej dla Elbląga dla dobra miasta i lokalnej społeczności. To świadomy wybór przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa, by potencjalne awarie nie spowodowały braku cieplnego komfortu. Budujemy w kogeneracji również ze względów biznesowych, dla wyższej rentowności naszego zakładu – mówił Marcin Ignaczak, prezes Energi Kogeneracja, która ma siedzibę w Elblągu (dostarcza 80 procent potrzebnej miastu energii cieplnej) i jest państwową spółką wchodzącą w skład Grupy Orlen. Marcin Ingaczak, prezes Energa Kogeneracja (fot. Anna Dembińska)

Inwestycję na zlecenie Energa Kogeneracja realizuje konsorcjum firm Unibep oraz Introl Energetyka. Ma kosztować ok. 324 mln złotych.

Dodajmy, że w 2022 roku Energa Kogeneracja uruchomiła na terenie elektrociepłowni kotłownię rezerwowo-szczytową o łącznej mocy cieplnej 114 MWt, która również zasilana jest gazem ziemnym. W 2014 roku oddała do użytku blok na biomasę (rozbudowany w 2021 r. do mocy 60 MWt). Cały czas jako rezerwa jest też wykorzystywany kocioł węglowy, który spółka może używać do 2029 roku.

- Dzisiaj węgiel jako źródło jest wykorzystywany zaledwie w 8 procentach naszych mocy. Pracuje przez miesiąc w roku. Stanowi w zasadzie rezerwę do produkcji pary dla browaru. Sądzę, że za dwa-trzy lata węgla na placu już nie będziemy mieli – dodaje prezes Ignaczak.

- Żeby osiągnąć dekarbonizację w pełnym stopniu w kraju, do 2050 roku należy wydać 460 miliardów złotych. To kwota niewyobrażalna, ale powoli ten plan będzie wykonywany, nie tylko poprzez inwestycję w energię atomową i inne duże projekty, ale także dzięki takim lokalnym inicjatywom. Istotne jest, abyśmy jako spółki ciepłownicze, energetyczne wraz z włodarzami miast i lokalnymi społecznościami dokonywali tej transformacji – mówiła na konferencji podsumowującej półmetek inwestycji w Elektrociepłowni Elbląg Magdalena Kamińska, p.o. prezesa Energa SA.

Z okazji osiągnięcia półmetku inwestycji przedstawiciele inwestora i wykonawców zakopali kapsułę czasu, w której znalazły m.in. podpisy osób zaangażowanych w ten projekt, aktualne wydanie lokalnej gazety czy banknoty i monety. Kapsuła może zostać otwarta za 100 lat...

Przypomnijmy, że swoją inwestycję w nowe źródło ciepło przy ul. Dojazdowej ma zrealizować również Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Miejska spółka ma ważne pozwolenie na budowę elektrociepłowni i zgodę na przyłączenie tej instalacji do sieci, warunki przyłączeniowe są ważne do 2028 roku. Nadal nie ma jednak dofinansowania dla tej inwestycji.