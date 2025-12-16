Elbląg ma skorzystać na tej inwestycji EKO
Ponad 320 milionów złotych kosztuje najnowsza inwestycja w Elektrociepłowni Elbląg – układ kogeneracyjny silników gazowych. Ma być uruchomiona w drugiej połowie 2026 roku, właśnie osiągnęła półmetek. Wkrótce więcej zdjęć.
Wszystkie trzy silniki gazowe z generatorami zostały już osadzone na fundamentach, co oznacza, że zgodnie z harmonogramem inwestor – Energa Kogeneracja – osiągnęła istotny kamień milowy inwestycji. To układ kogeneracyjny o łącznej mocy cieplnej ok. 30MWt i elektrycznej o 30 MWe, który ma zostać uruchomiony w drugiej połowie 2026 roku. Produkowane tu ciepło ma zasilać Elbląg, a prąd będzie sprzedawany do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
- Ten projekt to nasz wkład w czyste powietrze dla Elbląga. To nie tylko modernizacja zakładu czy realizacja kolejnego kroku w kierunku dekarbonizacji. To także element strategii, której celem jest zbudowanie nadwyżki mocy cieplnej dla Elbląga dla dobra miasta i lokalnej społeczności. To świadomy wybór przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa, by potencjalne awarie nie spowodowały braku cieplnego komfortu. Budujemy w kogeneracji również ze względów biznesowych, dla wyższej rentowności naszego zakładu – mówił Marcin Ignaczak, prezes Energi Kogeneracja, która ma siedzibę w Elblągu (dostarcza 80 procent potrzebnej miastu energii cieplnej) i jest państwową spółką wchodzącą w skład Grupy Orlen.
Inwestycję na zlecenie Energa Kogeneracja realizuje konsorcjum firm Unibep oraz Introl Energetyka. Ma kosztować ok. 324 mln złotych.
Dodajmy, że w 2022 roku Energa Kogeneracja uruchomiła na terenie elektrociepłowni kotłownię rezerwowo-szczytową o łącznej mocy cieplnej 114 MWt, która również zasilana jest gazem ziemnym. W 2014 roku oddała do użytku blok na biomasę (rozbudowany w 2021 r. do mocy 60 MWt). Cały czas jako rezerwa jest też wykorzystywany kocioł węglowy, który spółka może używać do 2029 roku.
- Dzisiaj węgiel jako źródło jest wykorzystywany zaledwie w 8 procentach naszych mocy. Pracuje przez miesiąc w roku. Stanowi w zasadzie rezerwę do produkcji pary dla browaru. Sądzę, że za dwa-trzy lata węgla na placu już nie będziemy mieli – dodaje prezes Ignaczak.
- Żeby osiągnąć dekarbonizację w pełnym stopniu w kraju, do 2050 roku należy wydać 460 miliardów złotych. To kwota niewyobrażalna, ale powoli ten plan będzie wykonywany, nie tylko poprzez inwestycję w energię atomową i inne duże projekty, ale także dzięki takim lokalnym inicjatywom. Istotne jest, abyśmy jako spółki ciepłownicze, energetyczne wraz z włodarzami miast i lokalnymi społecznościami dokonywali tej transformacji – mówiła na konferencji podsumowującej półmetek inwestycji w Elektrociepłowni Elbląg Magdalena Kamińska, p.o. prezesa Energa SA.
Z okazji osiągnięcia półmetku inwestycji przedstawiciele inwestora i wykonawców zakopali kapsułę czasu, w której znalazły m.in. podpisy osób zaangażowanych w ten projekt, aktualne wydanie lokalnej gazety czy banknoty i monety. Kapsuła może zostać otwarta za 100 lat...
Przypomnijmy, że swoją inwestycję w nowe źródło ciepło przy ul. Dojazdowej ma zrealizować również Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Miejska spółka ma ważne pozwolenie na budowę elektrociepłowni i zgodę na przyłączenie tej instalacji do sieci, warunki przyłączeniowe są ważne do 2028 roku. Nadal nie ma jednak dofinansowania dla tej inwestycji.